MISLIŠ DA ĆEŠ OVDE NEŠTO DA POREMETIŠ, A OPET ĆEŠ BITI NEBITNA! Opasno prepucavanje Dejane i Sofije je sve ostavilo u čudu

Barovci su ovaj put imali izazov da se igraju istine. Odgovori na pitanja koje bi dobili morala su da budu iskrena, a osoba kojoj su se najviše postavljala pitanja bila je Sofija Una.

Morali su da postavljaju pitanja koja se tiču učešća u rijalitiju i da saznaju što više jedni o drugima.

foto: Kurir Televizija

- Zašto si rekla da sam na aparatima? - pitala je Sofija.

- Tog trenutka sam mislila da si zbog Ksenije i Ivana na aparatima, a i takođe više si se bavila rijalitijem kada si izašla nego kada si bila unutra - rekla je Dejana.

foto: Kurir Televizija

- Ksenija, zašto sam ja jahtašica? Jel imaš neki dokaz, video klip ili snimak - pitala je Sofija.

- Ti skontaš to posle tri nedelje. Trebala si da me pitaš to kada sam ti to i rekla - odgovorila joj je Ksenija.

foto: Kurir Televizija

- Da li ti, Dejana misliš da je primereno jednoj devojci da se žena do te mere alkoholiše i da sebe demoliraš? - pitala je Sofija.

- Ja sam se ovde napila dva puta, a tebi treba dva aferola da ne znaš gde si - rekla je Dejana.

- Dva puta? Onda je narod lud, pošto te vidi svako veče pijanu - rekla je Sofija.

foto: Kurir Televizija

- Ja da imam 32 godine, da sam ispunjena u životu, da imam prijatelje i nekog ko me voli nikad se ne bi vratila ovde - navela je Dejana.

- Ja imam debeo razlog što sam se ovde vratila, ali takvi kao vi ne bi sigurno shvatili - rekla je Sofija.

foto: Kurir Televizija

- Napunila si se informacijama i sad misliš da ćeš ovde nešto da poremetiš, a opet ćeš biti nebitna i trošićeš nam toalet papir koji smo jedva sakrili od tebe - rekla je Dejana.

foto: Promo

