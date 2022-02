IVAN NEMA ŠTA DA PRIČA SA SOFIJOM! Ksenija ljubomorna na ulazak lepe misice: IMALI SU S*KS SVAKU NOĆ, a sad je DOŠLA SA CILJEM

Ksenija Kranjec i Ivan Nešković gostovali su u emisiji Puls Bara, gde su govorili o svom odnosu, ali i o odnosu sa ostalim učesnicima rijalitija.

Sofija Una Manić bivša učesnica "Bara" ponovo se vratila u popularni rijaliti kako bi pomrsila konce turbulentnom paru, a Ivan i Ksenija i dan nakon njenog ulaska se prave da se ništa nije desilo.

- Ja nisam primetila da je bilo ko ušao. Samo promaja neka. Ja bih volela da se vrati Maja. Mislim da je Damir jedini pravi prijatelj, koga sam stekla u rijalitiju - rekla je Ksenija.

Ivan se složio sa Ksenijom da Sofijin ulazak nije ni primetio.

- Moglo se primetiti kako sam izgledao kada je došao vazduh. Otvorila su se vrata, mi mislili da će se neko ući, kad ono ništa - kaže Ivan Nešković, koji je prokomentarisao svoj odnos sa misicom Sofijom Unom Manić:

- Na početku je bilo, prvih nekoliko dana da mi se sviđa, a posle da kada sam shvatio kakva je više mi se nije sviđala - kaže Nešković.

Ksenija je istakla da ne bi Sofiji da daje medijski prostor i da je komentariše, ipak, ne boji se da bi se Ivan mogao vratiti bivšoj ljubavi, iako smatra da on nema šta da razgovara sa njom.

- To što je ona nastavila neki rijaliti nakon izlaska i mene pljuje to je njena stvar. Mnogo je crna izunutra, zla je, to uništava njenu lepotu. Dala mu je cura svaku noć, nema on tu sada šta da razgovara sa njom. Ako želi da razgovara sa njom, okej, ne mogu ja nikoga da sprečim u tome, on je slobodan - kaže Ksenija, koja dodaje da je Sofija sigurno došla sa nekim ciljem u rijaliti.

Ivan ju je ispravio navodeći da mu nije baš davala svaku noć, ali se složio sa svojom devojkom da je Sofija Una ponovo ušla sa nekim ciljem.

Ksenija se rasplakala kada je videla video sa Damirom Tepavcem.

- On se zaista pokazao kao drug. Mi se samo pogledamo i znamo kako ćemo dalje. Neko kaže da je on bio moj cuko Snupi, neko da od pokušava preko mene nešto, ali mi znamo kako je - rekla je Ksenija.

