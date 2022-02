TUKLA GA I PLJUVALA, A ON JE I DALJE VOLI! Ksenija od zavodnika pravi PAPUČARA: Ivan joj oprašta sva PONIŽENJA!

Odnos Ivana Neškovića i Ksenije Kranjec varira iz dana u dan. Od ogromne strasti do gotovo fizičkog obračuna, ljubav seksi Slovenke i zavodnika iz Valjeva nedavno se završila pljuvanjem.

foto: Kurir

U naletu besa kada ju je Nešković raskrinkao pred učesnicima rijalitija Ksenija je nasrnula na njega, usput ga i pljunivši nekoliko puta.

- Za Dejanu si rekla da je alkoholičarka, za Krisinu da smrdi - rekao je Ivan Kseniji.

- Samo sam za Sanju rekla da je alkoholičarka - rekla je Ksenija na Ivanove opaske.

02:32 Ksenija pljuvala Ivana u Baru! Ovo što je uradila zalužuje najstrožu kaznu POGLEDAJTE SPORNE MOMENTE

- Ti si nasilni. Hoćeš li i dete da tučeš? Hoćeš li i budući ženu da tučeš? - upitala Ksenija Ivana, nabivši mu prste u nos.

foto: Kurir Televizija

I pored celokupnog njenog lošeg ponašanja Ivan je prznao da bi Kseniji sve oprostio i da mu je i dalje draga.

Ivan je u lajvu priznao da i posle svega što mu je Ksenija uradila on ostaje uz nju. On joj oprašta sve svađe i pljuvanja, a da li će Slovenka znati to da ceni, ostaje nam da vidimo.

foto: Promo

