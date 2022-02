KSENIJA IZ BARA ODLUČNA: Ivan će umreti bez mene, ali s njim sam završila za sva vremena! EVO ZAŠTO JE OGORČENA NA BIVŠEG

Ksenija Kranjec iz Slovenije više puta je fizički nasrnula na svog rijaliti dečka Ivana Neškovića, zbog čega je odlukom produkcije morala hitno da napusti takmičenje. Ipak, ona kaže da je jedva čekala dan kada će krenuti kući i da sa Ivanom više ne želi da ima ništa, jer da nije bilo njega, ona bi i dalje ostala u borbi za glavnu nagradu.

- Napiću se od sreće što sam izašla. Dugo sam želela da se ovo desi. Ne vidi se puno toga što se ovde dešavalo.

Reci nam šta se desilo. Diskvalifikovana si zbog napada na Ivana, uništavanje stvari. Ipak, on tebe nije fizički napao.

- Imam modru ruku i prokrvarila sam. Valjda se nisam sama tukla. Nema veze, ne želim nikom ništa loše.

Šta bi uradila da možeš da vratiš vreme u "Baru"?

- Nikad ne bih opet bila sa Ivanom. Da nije bilo njega, sad ne bih bila diskvalifikovana. Sve ostalo bih ponovila.

Šta će sad on bez tebe? Delovao je očajno kad je čuo da moraš da napustiš rijaliti.

- Umreće.

Da li se plašiš da će Sofija Una ponovo zavesti Ivana sada kada tebe nema?

- Ona je nebitna. Ali ako slučajno završe zajedno, dajem im svoj blagoslov. Sličan se sličnom raduje. Ne može ga vratiti, sem ako ja nisam tamo.

Sofija se baš obradovala kad je čula da si izbačena.

- Neka se raduje. Takav život kakav ja imam napolju, ona može samo da sanja. Da je njoj dobro, ne bi se ona bavila mnome.

Sve je šokiralo tvoje divaljanje i sukob sa Ivanom. Da li si takva i kad nema kamera?

- Nije u mojoj prirodi da se tako ponašam, ali Ivan me je dovodio do ludila. Mnogo zna da isprovocira i da kaže kad pokrije bubicu. Da mi se ovako nešto desilo napolju, rešila bih to za dan. Uopšte se ne bih ovako ponašala. Ali me je izludeo jer smo bili 24 sata zajedno pred kamerama.

Hoćete li biti zajedno kad i on izađe? Vidiš li sebe s njim u vezi i van rijalitija?

- Ne. S njim sam završila za sva vremena. Njemu treba neka stručna pomoć, jako je ljubomoran. Nisam smela da okrenem glavu od njega.

Ko će ti faliti?

- Svi. Posebno Sanja, Dejana, Kristina i Davor, Aleksa. Ivan isto, jer smo mnogo vremena provodili zajedno, ali i Darko, što da ne?

Koga bi volela da vidiš kao pobednika?

- Nekog od ovih ljudi koje sam pomenula sad.

Kako ćeš pamtiti svoj boravak u rijalitiju?

- Bilo je super. Ovde sam došla da se igram, a ne da se takmičim. Ipak, Ivan i ja smo se malo zaigrali. Da nije bilo nas, ovaj šou ne bi bio zanimljiv.

Šta ti je sad u planu?

- Odmor, neko more. Maldivi ili Bora Bora. Samo da je toplo i gde je more.

