DANAS JE SAN MNOGIH ŽENA, A U SRBIJU JE DOŠAO ZBOG SINA! Isplivale stare fotke rijaliti dase, da li ga prepoznajete?

Nakon što se njegov sin pokajao što je napustio rijaliti, poželeli su da zajedno ušu i isti i pokušaju da dobiju nagradu. Prvo su ušli i vodili se kao jedan takmičar, a onda je produkcija rešila da iz razdvoji.

Odmah se istakao kao najseksepilniji tatica na Balkanu. Na njegov izgled niko nije ostao imun, a ovaj takmičar se pokazao kao odličan roditelj i uzor svom sinu.

Budući da sada ima bradu, verujemo da će ga retko ko prepoznati.

On dolazi iz Hrvatske, ima ženu i dva sina i strastveni je biciklista. Ako niste uspeli da prepoznate do sad, ovo je Darko Vadlja, a Espreso portal je došao do ekskluzivnih fotografija ovog rijaliti takmičara iz perioda kada je bio beba, ali i tinejdžer. Na jednoj fotografiji možete da viditi kako je nekada izgledao bez brade i sa kratkom kosom.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nekad:

Kurir.rs

