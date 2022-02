HIT! SMEH DO SUZA U STUDIJU! Rada Vasić ispričala kad je bila najviše ljuta na Radeta: Ne sećam se koje sam sve prosvke tada rekla

Gosti večerašnjeg KontraShow-a bili su pevačica Aleksandra Džidža Stojković, fotograf i multimedijalna ličnost Dušan Petrović, diskvalifikovana barovka Ksenija Kranjec i Rada Vasić. A Jelena Nikolić Kontrakulturna rešetala ih je pitanjima. U jednom trenutku upitala je Radu Vasić kada se baš onako izvervirala na supruga Radeta.

- Kada je otišao jednom i dva dana mi se nije javljao. Rade je tada otišao sa društvom. To je bilo pre. Tada nije bilo mobilnih telefona. Niti kućni telefon. Stvarno sam poludela. I kada je došao kući ja sam se drala, psovala, svašta sam mu rekla. I ne sećam se sve koje psovke sam rekla - rekla je Rada Vasić u emisiji KontraShow.

Rada je nastavila da prepričava dogodovštine sa Radetom, na šta su se svi u studiju smejali.

- Reč mi nije rekao. Kriv je bio. Okrenuo se. Sutradan je trebao da ide da polaže test za vožnju. Nisi učio, propašće nam pare. I on uzeo knjigu i zaspao. Uplašio se od mene. Kad muž voli ženu, on je ne vara. Ali, svaki muškarac voli da pogleda lepu žensku. I žene imaju oči, ali ljubomora ne treba. Ljubomora ne može da sačuva brak. Šaci, poljubim ga. Kad popije smrdi i šta, treba da me bije ili ja njega? Šta da radiš pijanom čoveku? Ja ga pitam koliko je para doneo? Tako mu pričam - rekla je Rada Vasić.

A onda se ubacila Ksenija Kranjec i rekla da bi ga za takve stvari bacila kroz prozor.

