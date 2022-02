RADE I JA BISMO IMALI S*KS U BARU DA NAS DECA NE GLEDAJU! Rada oplela po cimerima, a evo šta misli o LJUBAVNIM PAROVIMA! (VIDEO)

Rada Vasić, koja je zajedno sa suprugom Radetom, gošća u rijalitiju "Bar", bez dlake na jeziku ispričala je šta se dešava u odnosima između takmičara. Ona je za Kurir priznala i da bi imala seksualne odnose sa svojim mužem samo kada njihova deca i unuci to ne bi gledali.

- Prošlo je dovoljno vremena da vidim kakva je situacija u Baru, mada je meni dva dana bilo sasvim dovoljno. Kakve sam sve viđala i čega sam se sve nagledala , ovi su odlični. Postoje stvari koje ja ovde još uvek ne razumem, njima je glupo sa mnom da pričaju o seksu zbog mojih godina, ali meni je ta tema što se njih tiče još uvek misterija.

Koja devojka iz "Bara" je najslobodnijeg duha?

- Ksenija! Ona je najlakša ženska, spremna na sve. Zna da radi sa ljudima i da vrti muškarce. Zna kako gde treba da se ponaša i mnogo se dobro igra sa mladim momcima. Ksenija zna šta je dobro za šou i ona je spremna na sve.

Šta misliš o Ksenijinom i Ivanom odnosu?

- Mislim da Ksenija koristi Ivana i da ga vuče za nos. Ona nije zaljubljena u njega, spremna je da se igra sa njim. Mislim da je Ivan iskreno zaljubljen u nju i da zato ne vidi koliko ga mala vrti. Kada bi morala ona bi sa njim spavala zbog rijalitija, a ovako neće. Ona je njemu i juče rekla " Kada izađemo iz rijalitija ja odo pa-pa za Sloveniju, a ti ostaješ ovde". Meni to nije normalno, svaka devojka kada je zaljubljena pravi planove sa svojim muškarcem, a ne da odmah razmišlja kako će da ga šutne.

Šta misliš o vezi Kristine i Davora?

- Njih dvoje mi se sviđaju, ali mislim da su njihov najveći problem kamere. Čula sam da oni imaju dogovor da se nađu i pokušaju napolju da uplove u vezu. Oni su ovde najskladniji par ovde.

Da li bi volela da ti i Rade ostanete duže u rijalitiju "Bar"?

- Mi smo se dogovorili na nedelju dana, pa smo ostali dve. Ako je ova kuća i produkcija prihvatila mene i mog muža mi bi ostali ovde još kao gosti. Nećemo mi ovim ljudima da uzimamo nagradu, ali kao gosti što da ne?! Svi učesnici su nam rekli da smo promenili energiju u kući i da smo podigli atmosferu.

Ko je najviše lenj od muških, a ko od ženskih takmičara?

- Damir je veliki neradnik, on gleda da izbegne svaki mogući zadatak. Juče je trebalo da delimo letke prolaznicima, i on je zalegao u separe, a ja delim letke za njegovu nagradu. Za sve je takav, izvlači se koliko god može. Što se ženskih tiče tu mislim da najmanje radi Dejana. Ona je onako samo kada nešto mora, ni u kući nikada nisam videla da je nešto očistila. Dođe sa posla, jede, okupa se, legne...

Šta misliš o ljubavnim parovima u "Baru"?

- Meni tu ništa nije jasno, tu postoji neki problem. Mislim da je problem u ovim ženama čim se muškarcima ne diže. Ja bih se na njihovom mestu zapitala da li je problem u meni ako moj muškarac ne može da ima seks sa mnom. Ako ona njega pipka i štipka, onda njega treba da pita u čemu je problem. Ja sam mojim Radetom imam redovan seks. Kada smo bili mladi svaki put kada popije, ja znam da kada dođemo kući seks je zagarantovan. Ovi ništa, sigurno napolju piju tablete i puše travu pa zbog toga ne može da im se digne. Da znam da moja deca i unicu neće gledati, Rade i ja bismi i u "Baru" imali seks, ovako mi je glupo da me se sada stide, a uvek su bili ponosni.

Radina procena Davor je favorit, a Damir dvoličan!

Ko je po tvom mišljenju favorit u "Baru"?

- Eto, uhvatili ste me nespremnu, još uvek nisam sigurna ko će pobediti, ali po nekom mom mišljenju verujem da je jedan od top tri favorita Davor. On je neko ko je uvek nasmejan. Cela kuća se ori od njegovog smeha, ja njega nikada nisam videla da je besan. On se smeje i kada pije i kada je trezan. Mislim da ljudima treba neko takav, ko sve okrene na šalu. A ko je najdvoličnija osoba u "Baru"? - Mislim da je Damir najdvoličniji. On nikome ništa ne govori u lice, uz to velika je tračara. Priča sada sa nama, onda ode pa prenosi drugima, ja to baš ne volim.