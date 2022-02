TREBAĆE MI VREMENA DA SHVATIM KO OVDE SA KIM SPAVA! Rada otkriva za Kurir kako se snašla u BARU, a za cimere rekla da su ŠTROKAVI!

Rada Vasić je nova učesnica "Bara" koji se emituje na Kurir televiziji, ona je nakon samo dva dana boravka u u ovom rijalitiju stekla utisk da su cimeri štrokavi, ali i priznala da je spremna da nauči da pravi koktele sa kojima se do sada nije susretala. Rada je za Kurir otrkila da joj se "Bar" dopada, ali i da jedva čeka da zavede red u stanu i na radnom mestu takmičara.

foto: Printscreen, Kurir TV

- Jaoj jesu štrokavi i prljavi. Jako sam kratko u rijalitiju, pa nisam stigla da očistim sve, evo me i sad na radnom mestu. Kad god sam ja bila vođa u nekom rijalitiju sve je bilo čisto, tako če biti i ovde, samo da stignem sve da obavim. Snašla sam se lepo, ja mislim. U životu sam radila svašta, godinama kuvam, u tome sam maher. Nikada do sada nisam nosila ajncer, ali nije teško, sada imam jedan novi zadatak. Treba da naučim da pravim koktele, sledeća žurka je moja i iskreno to mi je veliki izazov - priznala je Rada Vasić.

foto: Kurir televizija

Ona se osvrnula i na međuljudkse odnose u "Baru", ali je i prokomentarisala ljubavne veze. - Još uvek ne mogu da pohvatam ko tu koga je*e. Uđu dvoje u krevet ,budu zajedno sedem, osam minuta, onda izađe, ode kod druge... Bože me sačuvaj, trebaće mi vremena da shvatim ko je ovde sa kim - zaključila je Vasićka.

foto: Kurir televizija

