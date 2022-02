NOSILA SEKIRČE ZBOG LJUBAVNICA, GAĐALA GA ČAŠAMA, A TU SU I ZLATNI ZUBI! Ovo je SKANDALOZNI bračni par koji je opet u RIJALITIJU

Rada i Rade Vasić iz Male Plane ušli su u rijaliti Bar. Ovom bračnom paru svakako nije prvi rijaliti šou, odavno su poznati publici. Veliku popularnost su stekli u „Velikom bratu“, gde su bili sa blizancima Mikom i Gibom, a potom i u Zadruzi.

Oni su u svom kraju odavno zvezde pošto su učestvovali u „Menjam ženu“, „Moja kuhinja, moja pravila“ i „Bračni sudija“, dok su blizanci, koji ističu da su specijalisti za kič frizure, gostovali u „Ludoj kući“ i „Amidži šouu“.

Porodica Vasić je prva porodica čija su četiri člana zajedno ušla u rijaliti šou program. Otac Rade Vasić, zvani Rade Crni Gavran, po zanimanju je muzičar, svira harmoniku, a narodnoj muzici daje prednost nad zabavnom.

Iako je srećno oženjen, nije imun na žene sa oblinama. Radetova supruga, Rada Vasić, domaćica je i vrsna kuvarica. Pošto je nakon rođenja blizanaca, Dragutina i Miroslava, od supruga dobila dva zlatna zuba, želela bi da joj i ostali zubi budu takvi.

Zvonko Demirović, Radetov kolega iz benda Crni gavran, ispričao je jednom prilikom da je harmonikaš dobar domaćin i da mnogo voli žene. Iako je u dugogodišnjem braku i sa Radom ima šestoro dece, on je i dalje slab na pevačice i sa mnogima je bio. Njegov kolega ne želi da otkriva o kojima je reč, ali naglašava da je Radetova tiha patnja Snežana Đurišić.

- Rade je bio s mnogo pevačica. Ne bih ja o tome, ne želim da mu rušim brak. Samo mogu da kažem da voli ženske i da je veliki švaler - rekao je Zvonko.

Njegovu priču tada je potvrdio i Radetov i Radin najstariji sin Mile Vasić.

- Tata voli žene, najviše pevačice. Imao je jedno četiri ili pet samo da ja znam - otkrio je Vasić.

I Rade je tokom rijalitija nekoliko puta ispričala da je uhvatila supruga u prevari. Tu situaciju ona je opširno opisala tokom snimanja profila za ''Zadrugu 2''.

"Svaki muškarac ako pored svoje žene nema još jednu ženu, rezervnu, nije muškarac - rekao je Rade, ali se Rada brzo ubacila:

"Kad sam videla tu Žaklinu, rekla sam mu da se nešto mnogo gurka pored nje. Ja sam ih pratila i videla da ga ona čeka u brusu i u graćicama. Ja se povučem na stranu, oni se poljube. Onda sam ja tu ušla. Rekla "evo i mene pored tebe". Tu sam se ja ubacila i videla šampanjac i dve čaše. Ja prevrnula sto i vidim sve, on mi ne da da je tučem. Ponela sam sekirče, htela sam da je ubijem, ali on nije dao. Branio je nju, ali i mene da ne idem u zatvor - iskreno je izjavila Rada.

Ali nije samo tada Rada uhvatila supruga u prevari. Ona je ispričala kako ga je pratila u Nemačkoj i uhvatila sa ljubavnicom.

"Bili smo u Nemačkoj, radio on na jednom mestu, ja sam ga pratila, bio mi sumnjiv, ja platim šofere jer ne znam da vozim i ja ga nađem, ide u stan gore i ženska mu otvara vrata u donjem vešu. A ja polako pred vrata. Uđe on, uđem i ja. On se iznenadio, a ona je propala, nije joj trebala smrt. Čekala ga sa šampanjcem, ja sam rekla da sad ona i ja pijemo. I počeli smo da se svađamo i bacamo čaše i tako - ispričala je Rada.

I pored svega, Vasići su posvećeni jedno drugom, Rade prosto obožava svoju suprugu i ne bi je menjao ni za šta na svetu.

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

