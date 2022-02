DARKO OSTAJE, SVEN IDE! Tajanstvena devojka osudila mladog barovca: NEZANIMLJIV JE I NE VOLE GA

Sven nije mogao da podnese Bar menadžera, pa je rekao dosta jako ružnih stvari Aleksi nemareći za to da li je ozvučen i da zapravo Nenad može to da čuje.

Jelena Katarina Mitrović, novinarka, tvrdi da se Sven neće dugo zadržati u Baru i da ništa neće smeti da uradi dok mu je tata tu koliko god tako nešto pričao.

- Dok god mu je tata tu, pošto je veoma oštar, neće tu biti ničega. Osim toga moje mišljenje je da će tata ostati, a Sven otići. Sven je jednostavno nezanimljiv, a osim toga nervira većinu takmičara zbog toga što je otišao, a potom se vratio. Mislim da Sven čak i sledeće nedelje ispada - rekla je Jelena.

foto: Kurir televizija

Sandra Valterović, poznata i kao Seksi Sandra, navela je da ulaska u rijaliti sa svojim bližnjima nije bilo u njeno vreme i da nije lako. Mada bi ona ušla sa tatom kada bi on to želeo.

- Kada sam ja bila u rijalitiju toga nije bilo, sada je sve uznapredovalo. To je apsolutna otežavajuća okolnost, mada možda bi mogla sa tatom jer je on duhovit. Govorim mu ja da bi trebalo da uđe, ali on neće ni da čuje - rekla je Sandra.

foto: Kurir Televizija

foto: Promo

