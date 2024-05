KAKO JE PRINCEZI DAJANI ROĐENA SESTRA ZAPEČATILA CRNU SUDBINU: Čarls je prvo hteo nju, a onda su se desili ŠOK OBRT I TRAGEDIJA

Starija sestra pokojne princeze Dajane, Ledi Sara Makorkvodejl (69), devojački Spenser, proslavila je 44. godišnjicu braka s farmerom Neilom Makorkvodejlom, a njen život zamalo je izgledao potpuno drugačije.

Sara je bila u vezi s tadašnjim princom Čarlsom dve godine pre Dajane, te je upravo ona ta koja ih je upoznala. Čarls je bacio oko na Saru na proslavi u dvorcu Vindsor povodom događaja Royal Ascot 1977. godine, nakon čega su zajedno snimljeni na polo utakmici, a zatim su bili i na skijanju.

foto: Alan Davidson / Shutterstock Editorial / Profimedia

U to vreme su se pojavila i nagađanja o kraljevskoj veridbi i venčanju, koje je Sara demantovala.

"Bio je to predivan odmor, ali nema govora o veridbi. Nema šanse da se udam za njega. Nisam zaljubljena u njega. I ne bih se udala za nekoga koga ne volim, bio on čistač ili engleski kralj. Da me pita, odbila bih ga. Udala bih se samo iz ljubavi", rekla je tada 22-godišnja Sara novinarima.

foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Sara je Čarlsa opisivala i kao romantika koji se lako zaljubljuje, a saznalo se i kako ga je uprkos bliskosti uvek oslovljavala sa titulom "gospodine".

Svoju sestru Dajanu i čarlsa upoznala je u velelepnoj kući porodice Spenser u Altorpu u Northepmtonširu. Dajana je tada bilo samo 16 godina, a tokom njenog boravka u Londonu veza s Čarlsom je procvjetala i mediji su se jako interesovali za mladu ženu koja bi mogla da postane princeza od Velsa.

Ledi Sara Makorkvodejl foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sara se uoči Dajaninog venčanja s Čarlsom medijima pohvalila da je odigrala ulogu Kupidona u njihovoj vezi.

U međuvremenu je Dajanina sestra upoznala Neila Makorkvodejla, farmera i bivšeg pripadnika Coldstream garde.

Venčali su se na skromnoj ceremoniji 17. maja 1980. u crkvi Svete Marije u selu Grejt Brajton blizu Altorpa u porodičnoj kući.

foto: Brendan Beirne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sara je bila velika podrška svojoj sestri Dajani i nakon razvoda od Čarlsa, a nakon njene smrti nastavila je da neguje blizak odnos sa svojim sestrićima, prinčevima Vilijamom i Harijem.

Osim Sare, Dajana ima i sestru Džejn i brata čarlsa.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr/ L. S)

Bonus video:

03:42 Šta je Čarls rekao Vilijamu u trenutku kada ga je prestolonaslednik poljubio?