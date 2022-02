OD UDARCA U RADIJATOR BILA SAM U NESVESTI SATIMA! Ksenija iz Bara o zlostavljanju: Bivši dečko me je tukao pred PUNOM DISKOTEKOM!

Ksenija Kranjec godinama je trpela teško psihičko i fizičko maltretiranje od svog starijeg emotivnog partnera, zbog čega i dan-danas ima traume od kojih se još oporavlja.

foto: Kurir televizija

Atraktivna Slovenka u izjavi za Kurir ispričala je detalje horora, koji je zauvek obeležio njen život. Govoreći o fizičkom i mentalnom nasilju koje je trpela od bivšeg dečka, Ksenija je izjavila kako se "navikla" na šamare, te kako u današnje vreme svaka mlada devojka iskusi nasilje.

- Fizički me nije bolelo, kad se navikneš na jedan šamar, pa drugi, onda ide redom... Ali najviše me je bolelo psihički! Zaključavao me je u stan, pokušavao da manipuliše mnome. Vređao me je, šamarao, bio mi je zabranio i da radim. Nije mi prijalo kada sam dobila prvu šamarčinu, ali onda se on izvini, odvede me na ručak i ja pređem preko svega. I onda opet isto, i ti oprostiš. Ali shvatiš kasnije... Teško je kada te maltretira neko ko ti je drag, ali kasnije mi je postalo svejedno - rekla nam je Ksenija i dodala i da joj niko od porodice i prijatelja nije verovao da je dečko zlostavlja.

foto: Printscreen

Posebno se seća jednog incidenta u kom je mogla i da nastrada.

- Naš odnos se završio kada me je udario tako jako, da sam pala i udarila glavom u radijator i nisam se budila nekoliko sati. Pokušavala sam da od njega pobegnem puno puta. I u pidžami, bosa sam odlazila iz kuće. Kada je jednom bio krenuo iz Slovenije za Austriju, sve sam javila policiji. Da me maltretira i da vozi pijan. Postavili su mu blokadu na putu i priveli ga. Posle pola godine opet se pojavio i došao je da me traži, moj tata je rekao da nisam kod kuće. Ali, postalo mi ga je žao, ne znam što... Hteo je da provede Novu godinu sa mnom, a već je bilo sat vremena pred doček. Došli smo u neku diskoteku, ja sam se pozdravila sa jednim momkom, on me je napao pred svima i počeo da tuče. Cela diskoteka se tad bila potukla - ispričala nam je Ksenija.

Na kraju, istakla je da je njen bivši partner bio težak alkoholičar.

- Držao je bar, imao je i ćerku od 12 godina. Ona me je jako volela i molila ga je da me ne tuče. Nije htela da ostaje sa njim, baš je bila vezana za mene. Nije je voleo dovoljno. Više ne znam šta je sa njim, verovatno je i dalje negde pijan - završila je Slovenka.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

02:09 Rade i Rada Vasić doneli darku posebno pismo da pročita svim barovcima! Biće ludo u Baru!