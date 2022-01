CELI REGION BRUJI O ZVEZDI SAJTA ZA ODRASLE! Svi misle da je Kseniji život MED i MLEKO, a ona krije STRAŠNU sudbinu

Ksenija Kranjec, najatraktivnija učesnica Bara, o kojoj danima bruji region, i pre nekoliko godina je ispričala svoju tešku priču.

Govoreći o fizičkom i mentalnom nasilju koje je trpela od bivšeg dečka, Ksenija je izjavila kako se "navikla" na šamare, i kako u današnje vreme svaka mlada devojka iskusi nasilje.

foto: Printscreen

"Fizički me nije bolelo, kad se navikneš na jedan šamar, pa drugi, onda ide redom... Ali najviše me je bolelo psihički!", izjavila je Kranjecova.

"Zaključavao me je u stan, pokušavao da manipuliše mnome. Vređao me je, šamarao. Nije mi prijalo kada sam dobila prvu šamarčinu, ali onda se on izvini, odvede me na ručak i ja pređem preko svega. I onda opet isto, i ti oprostiš. Ali shvatiš kasnije... Teško je kada te maltretira neko ko ti je drag, ali kasnije mi je postalo svejedno", objasnila je.

Ksenija je dodala i da joj niko od porodice i prijatelja nije verovao da je dečko zlostavlja.

foto: Instagram

