RIJALITI UČESNICA U PROGRAMU UŽIVO OTKRILA DA JE POKUŠALA DA SE UBIJE Splićanka se iznervirala priznala da je bila na psihijatriji

U Bar su se vratile Stanislava i Maja Kovačević. Rade i Rada Vasić su se obradovali i Vasići, ali je Rade bio tužan što je nominovao Stanislavu prošle nedelje.

- Ja zameram sebi. Zašto? Nominovao sam nekoga koga nisam poznavao - rekao je Rade vidno ljut na sebe zbog nominacije.

Rada i Rade, na žalost, svih nas - napustili su rijaliti Bar.

Voditelj Puls Bara došao je u stan kod Barovaca i krenuo u izvidnicu. Video je kako su se nove-stare takmičarke snašle.

Pitanja gledalaca mogu da počnu.

Darko Vadlja je pao sa raspoloženjem, a verovatno je to što mu je sin Sven izašao napolje. On je rekao i da mu smeta to što ne zna gde je Sven, kako je i šta radi.

Darko, promenio si mišnjenje o Sofiji, zašto?

- Video sam njen šou koji je bio sa Ksenijom. Ako je ovde došla da nešto raščisti, onda neka to radi na drugi način - rekao je Darko Vadlja.

Majo, ko ti se najviše obradovao?

- Sanja mi se najviše obradovala, a Dejana najmanje. Ali, ipak možda Ivan - odgovorila je Sanja.

Darko, zašto i dalje sumnjaš u Sanju?

- Zato što ne mogu proceniti da li je samo mirođija ili nešto smišlja - rekao je Darko.

Podsetimo, Maja Kovačević, žena za kojom su mnogi takmičari ali i gledaoci kukali kada je diskvalifikovana, vratila se u rijaliti "Bar". Njenom ulasku se niko nije nadao, pa kada je zazvonila na vrata stana, mnogi su ostali u šoku. Ona je od samog starta bila oštra i neke ljude je postavila na mesto. "Šta je miševi, šta ste se usrali. Mrtva sam umorna, niti se meni gledate vi, niti se vama gledam ja pa me pustite", rekla je čim je ušla u stan, a onda se okrenula prema Dejani: "Ti mi se ne obraćaj, da mi se nisi obratila ni sa jednom rečju osim u poslu", rekla je Maja očigledno ljuta na cimerku. Maja i Sofija Una ponovo su u rijalitiju, a kako je dobro poznato, dok su bile napolju pravile su klanove kako bi se osvetile Kseniji Kranjec koju ni jedna nije volela. Međutim, kako se Una Sofija prva vratila u Bar, Maja je očigledno pratila njeno ponašanje i zamerila joj to što je nedavno prišla Kseniji kao da želi da izglade odnose.

Majo, šta se promenilo od tvog ulaska?

- Moja energija se nije promenila. Ovi ljudi su pocrkavali ovde. Onoi sad najjače treba da guraju. Zora živih mrtvaca, epizoda 8. Hoćeš da ti kažem gde sam bila. Neka samo neko kaže da sam bila na odmoru. Pokušala sam samoubojstvo. Pretspela sam svašta. Nisam rekla ništa. Sad znaju. Neka mi samo neko kaže gde sam bila. Želim da pričam o tome. Tako je bilo. Hvala vam na prilici da se vratim. Imotivna i iskrena sam. Kada ti ćaća kaže da će ti pucati u glavu, kad te se cela familija odrekne, prete da će da ti uzmu dete, dečko da te maltreira - rekla je Maja Kovalević.

Maja Kovačević priznala je da je posle njenog izlaska iz Bara bilo teško. Otkrila je probleme koje je imala u životu - a prvenstveno se osvrnula na probleme sa ocem, dečkom, porodicom. Takođe, Maja je otkrila i da je bila na psihijatriji.

Učesnici su nastavili da odgovaraju na pitanja, a na Majinu priču su svi zanemeli. Maja zbog ovog priznanja nije bila tužna, već, kao da se osećala, čini se, rasterećeno.

