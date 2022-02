RADA VASIĆ OPET NASMEJALA SVE! Objašnjavala jedan Radetov potez, pa smislila HIT REČENICU! JEDNOM IZREKOM SVE REKLA! (VIDEO)

U Bar su se vratile Stanislava i Maja Kovačević. Rade i Rada Vasić su se obradovali i Vasići, ali je Rade bio tužan što je nominovao Stanislavu prošle nedelje.

- Ja zameram sebi. Zašto? Nominovao sam nekoga koga nisam poznavao - rekao je Rade vidno ljut na sebe zbog nominacije.

A onda se oglasila i naša Rada, koja uvek svojim duhovitimn dosetkama sve nasmeje, ali i nauči. Naime, ona je komentarišući Radetove reči rekla jednu rečenicu i sve ponovo nasmejala.

- U moju neku ruku, meni baš nije - ja kad pljunem - ne ližem. Šta sam rekla - rekla sam. A Radetu nije, on je dobrica i sve to gleda preko deci - rekla je Rada Vasić.

Podsetimo, Rada je i pre nekoliko nedelja briljirala u Baru.

- Pa neće ti on dođe, vidiš da ima decu i unučiće - rekla je kao iz topa Rada Radetu.

Onda je Rada dala izjavu, na koju je retko ko mogao da se ne nasmeje.

- Pa primetila sam da on sve zove starije gospođe, treba malo mlađe da zove. Da se podmladi to, a on zove stare osobe da vidi nešto i onda nađe nešto da mrka, ali slabo će da mrka - rekla je Rada.