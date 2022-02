VASIĆI NAPUSTILI BAR, ALI ĆE OSTATI UPAMĆENI! Nasmejali NACIJU na samom ulasku, a na Kurir televiziji proslavili 42 godine braka!

Rada i Rade Vasić bili su gosti rijaliti programa Bar. Sinoć su napustili rijaliti, a nema sumnje da će ostati upamćeni.

Naime, na samom početku Vasići su ostali upamćeni jer su upali u emisiju "Puls Bara" na Kurir televiziji tražeći Bar.

Voditelj je zbunjeno pogledao svoje neočekivane goste, pa potom i prišao da im pomogne.

- Izvinjavamo se, mi smo došli da nađemo šefa Bara. Mi smo došli da zakažemo žurku, došli smo da zakažemo salu da napravimo žurku - rekli su tada Vasići.

01:24 POGLEDAJTE HIT SNIMAK! VASIĆI ULETELI U PROGRAM UŽIVO GREŠKOM: Pošli da zakažu žurku, a završili na televiziji

Kada su ušli u rijaliti, Rade je odmah počeo sa ispovešću da su propustili jedan autobus i da su jedva stigli u Bar. Od kada su ušli u Bar odmah su se svima vratili osmesi na licima.

Rade je tada otkrio šta je uradio kad mu se rodila treća ćerka.

- Nije bogat onaj koji ima pare, nego onaj koji ima sinove i decu. Kad mi se rodila treća ćerka rekao sam gazdi da zatvori kafanu i da da svima ko šta hoće da jede i pije, toliko sam srećan bio - rekao je Rade, dok se Rada samo smeškala.

01:10 Rijaliti Bar: Rade Vasić otkrio šta je uradio kada mu se rodila treća ćerka

Gledaoci su, takođe, imali mogućnost da glasovima kreiraju tok života u Baru i stavite barovce pred dalja iskušenja. Oni su bitali dva učesnika koja su delila znanje i veštine sa bračnim parom Vasić.

Jedan je imao zadatak da za 24 sata nauči Radu da napravi dva koktela i tri različite kafe, a je drugi takmičar imao zadatak da Rade mora za 24 sata da nauči jednu svoju pesmu.

foto: Kurir televizija

Rada je jednom prilikom za Kurir istakla da su takmičari štrokavi.

- Jaoj jesu štrokavi i prljavi. Jako sam kratko u rijalitiju, pa nisam stigla da očistim sve, evo me i sad na radnom mestu. Kad god sam ja bila vođa u nekom rijalitiju sve je bilo čisto, tako če biti i ovde, samo da stignem sve da obavim. Snašla sam se lepo, ja mislim. U životu sam radila svašta, godinama kuvam, u tome sam maher. Nikada do sada nisam nosila ajncer, ali nije teško, sada imam jedan novi zadatak. Treba da naučim da pravim koktele, sledeća žurka je moja i iskreno to mi je veliki izazov - priznala je Rada Vasić.

foto: Kurir

Bračni par Rada i Rade Vasić pobrali su velike simpatije gledalaca rijalitija Bar na Kurir televiziji.

Barovci su pred sobom imali ozbiljan izazov. Naime, Kristina Stanković i Davor Darmanović zaduženi su da organizuju svadbu Vasićima.

Svadba koju su napravili barovci za Radeta i Radu je bila pravi uspeh.

Lokal je bio pun, a njih dvoje nikad srećniji.

Rade je nakon torte održao govor za njegovu Radu.

- Draga moja Rado, oduvek si maštala da postaneš glumica i evo želja ti se ispunila i postala si mi glumica i po tvojim rečima: "Uzmi nož, zakolji bre konjaska mila rumuska kobila. Nisam ti došla od mog oca sa ovaj stomak, nego si pumpao svake godine, dete, dete i Rada evo veliki stomak". Volim te puno i hvala što si mi rodila šestoro dece. Tvoj Rade - rekao je Rade.

Nakon njega pozvao je svog novog kuma Davora da održi njegov govor.

- Moj govor je nestao ali... Prijatelji, braćo, kumovi okupili smo se ovde da ispratimo ovo dvoje mladih u njihov bolji, lepši zajednički život. Ne znam da li ste upućeni, ali Rade je pobegao iz kasarne iz Prizrena i otišao je po mladu Radu u školu. Izvukao je sa časa domaćinstva. Mladenci srećno, živeli sto pet pa opet što se kaže - rekao je Davor.

Onaj ko je uhvatio bidermajer bio je Sven.

foto: Kurir Arhiva

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:27 Rada Vasić ispričala kad je bila najviše ljuta na Radeta: Ne sećam se koje sam sve prosvke tada rekla