STARICA SPALILA KOMŠIJINO IMANJE U MALOJ IVANČI: Vatrogasci ugasili požar, žena zadobila opekotine
- U Maloj Ivanči kod Sopota starica S. Š. (89) zapalila je suhu travu, a vatra se ubrzo otrgla kontroli i proširila na susedno imanje.
- Komšiji je izgoreo pomoćni objekat i deo parcele, dok je starica zadobila opekotine po rukama i nogama i zbrinuta je u Urgentnom centru.
U beogradskom naselju Mala Ivanča, u opštini Sopot, u utorak je došlo do dramatičnog požara u kom je povređena starica S. Š. (89).
Prema prvim informacijama, do požara je došlo kada je starica na svom imanju zapalila suvu travu. Vatra se ubrzo otrgla kontroli i počela nekontrolisano da se širi.
Plamen je ubrzo zahvatio i susedno imanje, a komšiji je u potpunosti izgoreo pomoćni objekat, dok je izgorela i velika površina susedne parcele. U pokušaju da obuzda ili pobegne od vatre, starica S. Š. zadobila je opekotine po rukama i nogama. Njoј je lekarska pomoć odmah ukazana u Urgentnom centru.
Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasnih ekipa na terenu, požar je lokalizovan i ugašen, čime je sprečeno da se plamen proširi na obližnje stambene kuće i napravi još veća materijalna šteta.
Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a protiv S. Š. je podneta krivična prijava za krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.
(Telegraf)