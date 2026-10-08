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Podgoričanin Vidoje Stanišić, navodni pripadnik kriminalnog kavačkog klana, optužen da je povezan sa pokušajem ubistva člana suprotstavljene kriminalne škaljarske grupe Igora Krstovića u januaru 2020. u Zeti, danas je usred sudnice Višeg suda u Podgorici izvadio veštačko oko.

To je učinio pred tročlanim većem sudije Borisa Bulatovića kako bi ih uverio da, tvrdi, zaista ima infekciju usled koje nije došao na prethodno ročište.

"Evo, mogu da izvadim oko da se uverite da imam problem", rekao je Stanišić, a potom i izvadio očnu protezu, prišao sudijama i pokazao taj deo lica.

"Vidi se da imate problem sa okom", prokomentarisao je sudija Bulatović.

Stanišić kojem se sudi zajedno sa njegovim sugrađaninom Dragišom Bulatovićem, takođe okrivljenim za učestvovanje u pokušaju Krstovićeve likvidacije, danas je rekao da su ga Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odeljenje optužili da je falsifikovao medicinsku dokumentaciju.

"Molim vas da zaštitite i mene i doktora. Prethodno ročište je bilo zakazano za osam, a na kliniku su mu upali u devet sati. Njih petoro. Naterali su ga da kaže da sam zdrav kao dren. Vršen je pritisak. Teror, takoreći", kazao je danas Stanišić.

"Lekar će valjda biti sposoban da se sam odbrani", odgovorio mu je sudija Bulatović, napomenuvši da se veštak izjasnio da je Stanišić uprkos, kako tvrdi, problemima sa infekcijom, bio sposoban da dođe na suđenje.

Pregledani pogrešni snimci

Suđenje je danas obeležilo i skoro jednosatno gledanje snimaka izuzetih sa video-nadzora u Podgorici od kojih je većina bila – pogrešna. Na njima nije bilo "golfa" koji je, tvrde u SDT-u, korišćen u napadu na Krstovića.

To vozilo je, piše u optužnici, nedugo nakon pokušaja ubistva Krstovića zapaljeno na Kakarickoj gori. Na tom mestu, objavljeno je ranije, pronađeni su biološki tragovi optuženih Stanišića i Bulatovića.

Tokom pregledanja izuzetih snimaka, predloženih optužnicom koju je 2020. podigao sada suspendovani i za saradnju sa kavačkim klanom optuženi specijalni tužilac Saša Čađenović, novi postupajući specijalni tužilac u predmetu, Vukas Radonjić, primetio je da je reč o materijalu od 27. januara 2020, koji nema veze sa krivičnim delom počinjenim dan kasnije.

"Ko vidi 'golfa' na ovom snimku, ja ću da se zapalim na trg… Možda je Čađo popio malo više, pa ga je vidio", rekao je optuženi Stanišić, nakon što je prikazan jedan od snimaka iz Ulice Jozipa Broza.

Komentare na račun Čađa, aludirajući na tada postupajućeg tužioca Čađenovića, imao je u više navrata. Sudija Bulatović nije reagovao.

"Šta je sad ovo. Onamo bila kiša, a ovdje je sunce", pitao je Stanišić dok je prikazivan snimak sa Kakaricke gore.

Tužilac Radonjić je i tada reagovao, rekavši da je reč o snimku od 27. januara 2020, nakon čega je sudija Bulatović kazao da u spisima nema snimaka sa te lokacije iz dana kad je pucano u Krstovića.

"Problem napravili ovi što su sad u Cvenkapici"

"Vama je prebačen vruć krompir… Sad imate problem koji su napravili SDT i SPO. Ovi što su sad u Crvenkapici. Da vidimo je li Čađo bio pijan ili pripit", nastavio je optuženi Stanišić.

Saša Čađenović Foto: Mondo, Shutterstock

Nakon oko pola sata, on se sudskom veću požalio da "trpi strašan pritisak na oko".

"Ne mogu ovoliko dugo da gledam. Koliko još ima", pitao je Stanišić koji je, prethodno, sa Bulatovićem zahtevao da se ne sprovode isečci izuzetih snimaka sa video-nadzora, već kompletan sadržaj jer je "njima bitan svaki detalj".

"Nema potrebe da gledamo snimak od četiri sata. Nisu se vozili četiri sata. Odgledamo delove koji beleže odlučne činjenice, u ovom slučaju kretanje 'golfa' za koji smatramo da je korišćeno u izvršenju krivičnog dela", kazao je tužilac Radonjić.

Sa njim se, nedugo potom, saglasio i sudija Bulatović.

Nakon što je utvrđeno da fale snimci od dana kada je pokušano ubistvo Krstovića, suđenje je prekinuto i nastavak zakazan za 15. oktobar.

Do tada bi sud i SDT trebalo da provere gde se nalaze sporni dokazi.

Preko Skaja došli do braće

Stanišić i Bulatović se optužbi za pokušaj ubistva Igora Krstovića brane sa slobode. Njima je u avgustu 2023. ukinut pritvor u Spužu jer u roku od tri godine od podizanja optužnice nije doneta prvostepena presuda. Nakon analize Skaj materijala, SDT je došlo do novih osumnjičenih za to krivično delo – krajem avgusta ove godine iza rešetaka su se našla braća Stanišića – Radosav-Gile i Saša Stanišić. U istoj akciji uhapšen je i bračni par Radmila i Raško Džankić.

"Sumnjiče se da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo u pokušaju i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela”, saopšteno je tada iz SDT-a.