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Dvadesetčetvorogodišnji državljanin Srbije uhapšen je u četvrtak rano ujutru u bečkoj četvrti Margareten zbog sumnje da je fizički napao svoju devojku (23) i pretio joj da će je ubiti kuhinjskim nožem, prenose bečki mediji.

Prema navodima austrijskih medija, incident se dogodio u stanu, a buka i galama uznemirile su komšije, koje su odmah pozvale policiju.

Portparol bečke policije Markus Ditrih potvrdio je da je osumnjičeni navodno tukao devojku i pretio joj nožem. Žena je, kako se navodi, uzvratila udarac tokom sukoba.

Policija je brzo reagovala i privremeno uhapsila Srbina. Nakon incidenta, izrečene su mu i mere zabrane prilaska, uključujući zabranu ulaska u određeno područje i približavanja žrtvi, kao i privremena zabrana nošenja oružja.

- Tokom ispitivanja, osumnjičeni je odlučio da iskoristi svoje zakonsko pravo i ne iznese odbranu - izjavio je portparol policije Markus Ditrih, prenose bečki mediji.

Prema njegovim rečima, muškarac se i dalje nalazi u policijskom pritvoru.