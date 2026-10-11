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Stanari zgrade u beogradskom naselju Mirijevo, u Ulici Jovanke Radaković, u noći između petka i subote, su preživeli stravičan požar koji je zahvatio njihovu zgradu, a zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca-spasilaca nema povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Kako smo ranije pisali, do požara je došlo juče oko tri sata posle ponoći kada su, prema nezvaničnim informacijama, dva nepoznata napadača dotrčala do parkinga iza zgrade i spalila četiri vozila rent-a-kar agencije, ali se plamen ubrzo proširio na fasadu zgrade i na njoj pričinio veliku štetu, dok je na nekoliko stanova spaljena stolarija, a stakla na prozorima popucala.

Zgrada iza koje su spaljeni automobili Foto: Kurir/S.S.

Kako nezvanično saznajemo, kamera ispred zgrade snimila je dve osobe kako u gluvo doba noći dotrčavaju do parkinga iza zgrade, a nakon nekoliko sekundi se trčeći udaljavaju niz ulicu. Druga kamera, koja je snimala parkirana vozila za iznajmljivanje je potpuno izgorela u požaru, pa napadači nisu mogli da budu precizno snimljeni tokom podmetanja požara.

- Bilo je oko 3 sata, a ja sam spavala. Odjednom me je probudilo lupanje na mojim vratima, ali sam pomislila da je u pitanju neka pijana osoba koja samo prolazi, pa sam čula isto lupanje i po drugim vratima. Za nekoliko minuta čula sam dolazak vatrogasaca. Izašla sam na hodnik i komšija mi je rekao da su zapaljeni automobili iza zgrade. Moj stan nije sa te strane gde je izbio požar, već sa druge. Otvorila sam prozor i videla da mi ne ulazi dim, pa sam ostala u stanu. Druge komšije su odmah istrčale napolje, a upravnik zgrade nam je javio da će ispitati ceo slučaj. Vlasnik te rent-a-kar agencije ne živi u našoj zgradi. Plamen je oštetio nekoliko stanova, a najteže je prošao jedan u kojem žive roditelji sa trogodišnjim detetom - priča za Kurir stanarka zgrade.

1/6 Vidi galeriju U Mirijevu izgoreli automobili i deo fasade zgrade Foto: Kurir

Ona dodaje da je prava sreća da niko nije povređen u plamenu, kao i da su svi izbegli trovanje od udisanja dima.

Drugi stanar zgrade kaže da je vatra bila toliko bučna da ga je trgla iz sna.

- Ne znam šta se dogodilo. Probudilo me je pucketanje na mom trećem spratu, kod moje terase, pa sam shvatio da zgrada gori, pa sam istrčao napolje. Prvi sprat je najgore prošao. Plamen je bukvalno gutao zgradu. Izgledalo je kao da će cela izgoreti, ali srećom nije. Prvi sprat je najgore prošao. Ne poznajem vlasnika rent-a-kar agencije, ali on svoje automobile drži iza naše zgrade oko tri godine. Nadam se da će kamere otkriti te počinioce - svedoči jedan mladić.

Njegov komšija kaže da se probudio tokom gašenja požara jer mu je stan bio prepun dima.

Izgorela fasada Foto: Kurir

- Ja sam se probudio posle 3, a vatrogasci su tada već uveliko gasili požar. Probudio me je loš vazduh u sobi. Video sam da mi je u stanu sumaglica od dima i čađi iako su mi svi prozori bili zatvoreni. Ovaj koji gleda na sporni parking mi je popucao od temperature i bio je potpuno crn. Ja sam odmah otvorio sve prozore kako bi mi izašao dim. Čađ i dim su dobacili do četvrtog sprata. Onda su i vatrogasci došli po mene kako bih se evakuisao sa ostalima. Bili smo napolju oko sat vremena. Morali smo da čekamo dok ne izvuku dim iz cele zgrade i to pomoću nekog ventilatora na pogon. Najugroženije su bile komšije iz visokog prizemlja - priča nam stanar.

On dodaje da su najugroženije bile komšije iz visokog prizemlja.

Spaljena vozila Foto: Kurir