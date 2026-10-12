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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Fokus na putu, koja je sprovedena od 5. do 11. oktobra ove godine, sankcionisali su 3.046 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i 380 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica prilikom prelaska kolovoza,

Tokom akcije, koja je istovremeno sprovedena u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), saobraćaj je kontrolisan na više od 6.300 kontrolnih tačaka širom zemlje, a pored navedenih prekršaja, otkriveno je još oko 8.000 drugih prekršaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom skreće pažnju da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode od četiri do 20 puta, pa će u cilju očuvanja što povoljnijeg stanja bezbednosti saobraćaja na putevima i u nastavku godine biti preduzimane mere pojačane kontrole u cilju otkrivanja i sankcionisanja pomenutih prekršaja.