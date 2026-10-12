BEOGRADSKI PENZIONERI BILI NA METI STRANIH PREVARANATA: Bračni par iz Ukrajine uhvaćen na granici, pokušali da POBEGNU IZ ZEMLJE sa zlatom i kešom
- Dvoje ukrajinskih državljana, supružnici K. O. i K. I., zadržani su do 48 časova zbog sumnje da su učestvovali u prevari na štetu više lica u Beogradu.
- Prilikom pokušaja izlaska iz Srbije na Gradini kod njih su pronađeni zlato, nakit i gotov novac, za koje se sumnja da potiču iz krivičnih dela.
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, UKP – Drugim odeljenjem, odredilo je zadržavanje u trajanju do 48 časova prema dvoje ukrajinskih državljana, supružnicima K. O. i K. I., zbog postojanja osnova sumnje da su učestvovali u izvršenju krivičnog dela prevara, na štetu više oštećenih lica na teritoriji grada Beograda.
Reč je o specifičnom obliku prevare čije su žrtve pretežno stariji sugrađani, dok su osumnjičeni, kako se sumnja, imali ulogu u preuzimanju i prenošenju predmeta pribavljenih izvršenjem krivičnih dela van granica Republike Srbije-veće količine novca i zlata.
Osumnjičeni su lišeni slobode prilikom pokušaja izlaska iz Republike Srbije, na graničnom prelazu Gradina, čime je sprečeno iznošenje predmeta za koje se sumnja da potiču iz izvršenih krivičnih dela i to 44 zlatne pločice investicionog zlata različite gramaže, četiri zlatnika "Granc Jozef" i 15 komada različitog zlatnog nakita, kao i gotov novac.
U toku je saslušanje osumnjičenih u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon čega će nadležnom sudu biti podnet predlog za određivanje pritvora prema oba osumnjičena lica.
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, u saradnji sa UKP Drugim odeljenjem nastavlja preduzimanje radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti izvršenja navedenih krivičnih dela, identifikacije eventualnih drugih učesnika, kao i utvrđivanja ukupnog broja oštećenih lica.
Kurir.rs/Blic