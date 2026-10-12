Hronika
METAK MU PROŠAO KROZ RUKU: Novi detalji pucnjave u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenog terete za dva krivična dela
- U pucnjavi u Sremskoj Mitrovici ranjen je D.M. (63), a metak mu je prošao kroz podlakticu bez povrede vitalnih struktura.
- Zbog pucnjave je uhapšen S.M. (42), kome je određeno zadržavanje do 48 sati.
- Sumnjiči se za pokušaj ubistva i nedozvoljeno nošenje oružja.
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Sinoć je došlo do pucnjave u Sremskoj Mitrovici, a prema nezvaničnim informacijama Kurira, muškarac D.M. (63) koji je ranjen je zadobio prostrelnu povredu podlaktice.
- Metak mu je prošao kroz podlakticu, ali nije povredio vitalne strukture - kaže izvor Kurira.
Podsetimo, zbog pucnjave je uhapšen S.M. (42).
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je 11. oktobra u Sremskoj Mitrovici hicima iz vatrenog oružja ranio 63-godišnjeg muškarca.
On je osumnjičen za krivična dela pokušaj ubistva i nedozvoljeno nošenje oružja.
Motiv se utvrđuje.
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