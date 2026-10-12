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Sinoć je došlo do pucnjave u Sremskoj Mitrovici, a prema nezvaničnim informacijama Kurira, muškarac D.M. (63) koji je ranjen je zadobio prostrelnu povredu podlaktice.

- Metak mu je prošao kroz podlakticu, ali nije povredio vitalne strukture - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, zbog pucnjave je uhapšen S.M. (42).

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je 11. oktobra u Sremskoj Mitrovici hicima iz vatrenog oružja ranio 63-godišnjeg muškarca.

On je osumnjičen za krivična dela pokušaj ubistva i nedozvoljeno nošenje oružja.

Motiv se utvrđuje.

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