Na licu mesta zatečeno je jedno ranjeno lice, a izvršilac je priveden; stepen povreda nije poznat.
Hronika
PUCNJAVA U SREMSKOJ MITROVICI! Jedna osoba ranjena, istraga u toku
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Sinoć nešto posle 21 čas došlo je do pucnjave u Drinskoj ulici u naselju Mala Bosna u Sremskoj Mitrovici. Na licu mesta zatečeno je, kako se nezvanično saznaje, jedno ranjeno lice D.M. (63), kao i osumnjičeni izvršilac S.M. (42) koji je priveden.
Stepen povreda nije poznat.
Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je 11. oktobra u Sremskoj Mitrovici hicima iz vatrenog oružja ranio 63-godišnjeg muškarca.
On je osumnjičen za krivična dela pokušaj ubistva i nedozvoljeno nošenje oružja.
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