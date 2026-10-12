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Sinoć nešto posle 21 čas došlo je do pucnjave u Drinskoj ulici u naselju Mala Bosna u Sremskoj Mitrovici. Na licu mesta zatečeno je, kako se nezvanično saznaje, jedno ranjeno lice D.M. (63), kao i osumnjičeni izvršilac S.M. (42) koji je priveden.

Stepen povreda nije poznat.

Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je 11. oktobra u Sremskoj Mitrovici hicima iz vatrenog oružja ranio 63-godišnjeg muškarca. 

On je osumnjičen za krivična dela pokušaj ubistva i nedozvoljeno nošenje oružja.

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