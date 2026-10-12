Sinoć nešto posle 21 čas došlo je do pucnjave u Drinskoj ulici u naselju Mala Bosna u Sremskoj Mitrovici. Na licu mesta zatečeno je, kako se nezvanično saznaje, jedno ranjeno lice D.M. (63), kao i osumnjičeni izvršilac S.M. (42) koji je priveden.