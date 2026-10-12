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Vučko Manojlović (81), jedan od najpoznatijih osuđenika na smrt u bivšoj Jugoslaviji, preminuo je 25. septembra 2025. godine u Nišu, što je potvrdio njegov sestrić Ivan, koji ga je pronašao mrtvog u porodičnoj kući.

Manojlović je ostao upamćen kao čovek koji je zbog ubistva zamenika okružnog javnog tužioca Dragomira Krstića bio osuđen na smrt, da bi posle više od 28 godina provedenih iza rešetaka bio pomilovan 2013. godine.

- Zvao sam ga na telefon, ali se nije javljao. Otišao sam do njegove kuće, međutim, ključ je bio u bravi s unutrašnje strane. Ušao sam preko terase i ugledao Vučka kako leži na podu. Pored njega je bila hrana koju je, prema svemu sudeći, počeo da jede, ali nije uspeo da završi. Samo sat vremena ranije moja sestra od tetke razgovarala je s njim i ništa nije slutilo na tragediju - ispričao je Ivan za „Alo!“.

Porodica nije zahtevala obdukciju jer, prema rečima sestrića, ništa nije ukazivalo na nasilnu smrt.

Kao osuđenika koji je najduže čekao na izvršenje smrtne kazne, Vučka je ispovedao i patrijarh Pavle.

"Vučko je bio jedini osuđenik bivše SFRJ koga je posetio patrijarh Pavle i lično ispovedao, Vučko je bio prilično vezan i zahvalan patrijarhu jer ga je posetio", objasnila je ranije advokatica.