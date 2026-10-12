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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu zaustavili su juče na auto-putu Niš-Beograd šezdesetsedmogodišnjeg muškarca iz okoline Niša koji je vozio moped u traci namenjenoj za saobraćaj vozila iz suprotnog smera.

Osim toga, utvrđeno je da je vozio bez vozačke dozvole koja mu je prethodno oduzeta i sa 1,58 promila alkohola u organizmu.

Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i on je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u ukupnom iznosu od 255.000 dinara.

- Apelujemo na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju, da budu savesni i odgovorni, kao i da ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola jer tako čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju - navodi se u saopštenju. 

Kurir.rs

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