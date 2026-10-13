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Suđenje za ubistvo Srbina Dejana Denija Radulovića (29), počelo je u Sidneju tri godine nakon zločina, a na optuženičkoj klupi našli su se braća Eti (21) i Maseij Tavui (19), nekadašnji ragbi igrač.

- Bivši ragbista i njegov brat izvedeni su 8. oktobra pred sud u Sidneju gde im se sudi zbog optužbi da su učestvovali u ubistvu Dejana Radulovića. Braća Tavui su imala priliku da iznesu odbranu, i obojica su se izjasnila da nisu kriva za delo koje im se stavlja na teret - pišu australijski mediji.

Inače, tužilaštvo tvrdi da su braća, navodno, angažovana da ubiju Radulovića, da su ga kobnog dana u julu 2023. godine presrela, odvela do ulice u naselju Balmain i tamo brutalno pretukla i upucala. Prema navodima iznetim na sudu, nakon zločina zapalili su džip i pobegli drugim automobilom, uz pomoć treće osobe, Nikolasa Džejmsa Aleksandera.

Odbrana, s druge strane, tvrdi da su braća postupala u samoodbrani.

Obračun povezan sa drogom

Australijski mediji ranije su pisali da jeRadulović dovođen u vezu sa organizovanim kriminalom i da se u vreme ubistva nalazio na uslovnoj slobodi zbog trgovine drogom.

- Istražitelji su razmatrali mogućnost da je motiv zločina povezan sa neraščišćenim poslovima u vezi sa drogom - preneli su lokalni mediji i dodali da su okolnosti ubistva i odgovornost svih osoba koje se dovode u vezu sa ubistvom, predmet sudskog postupka.

- Početak suđenja trebalo bi da rasvetli sve okolnosti pod kojima je ubijen Dejan Radulović, kao i uloge koje su, prema navodima optužbe, braća Tavui i Nikolas Džejms Aleksander imali u događajima koji su prethodili zločinu i usledili nakon njega.

Uhapšeni Masei Tavui Foto: Printscreen/news.com

Okrivljeni zvezda u usponu Maseij T. inače je bio zvezda ragbi tima "Zapadni tigrovi". - U ragbi timu su šokirani hapšenjem igrača koji je optužen za ubistvo - preneli su nakon njegovog hapšenja lokalni mediji i dodali da je on bio član juniorskog tima poslednje četiri godine, a da je prethodne godine igrao u konkurenciji do 19 godina. Oni navode da je Maselij T. bio zvezda u usponu i da je sa klubom imao potpisan ugovor do naredne godine.

Podsetimo, Radulović je brutalno pretučen, izboden nožem, a potom i upucan, nakon sukoba sa dvojicom muškaraca. Hitna pomoć ubrzo je stigla na mesto događaja i teško povređenog Srbina prevezla u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da mu spasu život.

Tokom istrage, policija je prikupljala iskaze svedoka koji su navodno videli Radulovića kako se svađa sa dvojicom muškaraca neposredno pre nego što je zadobio smrtonosne povrede.

- Tokom istrage je utvrđeno da su svedoci videli da se Radulović svađao sa dvojicom muškaraca pre nego što je zadobio povrede. Oni su, kako je otkriveno, pobegli sa mesta zločina u belom džipu - saopštio je portparol policije Novog Južnog Velsa.

Vozilo je ubrzo pronađeno, a policija je u njemu otkrila i pištolj, što je predstavljalo jedan od važnih tragova u istrazi.

Slučaj je dobio novu dimenziju nakon što je dve godine kasnije Nikolas Džejms Aleksander, lokalni majstor koji se dovodi u vezu sa ovim zločinom, priznao da je učestvovao u njegovom prikrivanju. Prema navodima australijskih medija, on je platio bivšoj devojci 10.000 dolara, odnosno gotovo 9.000 evra, kako bi mu obezbedila lažni alibi i pomogla mu da sakrije da se nalazio na mestu događaja.

Kako smo ranije pisali, Aleksander je imao ulogu vozača i pomogao braći Tavui da pobegnu nakon incidenta.

- Treći osumnjičeni je imao ulogu vozača, odnosno on je tog dana kada su braća Tavui presudila Srbinu, pomogao njima da pobegnu sa mesta zločina - pišu australijski mediji.

Aleksander je pokušao da prikrije svoje prisustvo na mestu zločina tako što je bivšoj partnerki ponudio novac u zamenu za lažno svedočenje.

- Nikolas je tada platio svojoj tadašnjoj devojci 10.000 dolara i zauzvrat tražio da mu bude alibi, tvrdeći da je u vreme zločina bio kod kuće sa njom kada su tri dana navodno uživali u seksualnim aktivnostima.

Međutim, podaci iz njegovih telefona i video-snimci pružili su istražiteljima dokaze koji su ga povezali sa slučajem.

Dejan Radulović Foto: Društvene Mreže