Slušaj vest

U stambenoj zgradi u centru Kraljeva izbio je požar. Vatrogasci su na terenu.

Prema prvim informacijama, gori stan na poslednjem spratu zgrade u Ulici cara Dušana u centru Kraljeva.

Dve osobe su se nagutale dima i vozilom Hitne pomoći prevezene su do bolnice.

Požar u stanu u zgradi u centru Kraljeva Foto: Screenshot RTS

Na terenu su tri vatrogasno-spasilačke ekipe. Očekuje se da požar uskoro bude lokalizovan.

Šta je izazvalo požar utvrdiće istraga.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteHronika"PROBUDIO SAM SE JER ME JE GUŠIO DIM, FASADA SE PUŠILA" Stanari zgrade u Mirijevu opisali strahotu posle požara: Situacija je baš loša
mirijevo.png
Hronika(FOTO) PRVE SLIKE IZ MIRIJEVA, AUTOMOBILI SPALJENI, DEO ZGRADE UNIŠTEN: Dvojica izazvala požar, vlasnik rent-a-kar agencije drugi put na meti?
mirijevo.png
HronikaDRAMA U MIRIJEVU U GLUVO DOBA NOĆI, ČULE SE I EKSPLOZIJE: Izgorela 4 automobila rent-a-kar agencije, sumnja se da je požar podmetnut
Baka Prase zapaljen automobil
SrbijaDRAMA U ČAČANSKOM NASELJU: Izbio požar na odžaku kuće, stanari hitno evakuisani! Vatrogasci odmah reagovali (FOTO)
IMG_8602.jpeg
HronikaSAMO PRAH I PEPEO: Jutro posle strašnog požara na Kopaoniku, tužne slike zgarišta, na nekim mestima još bukti i kulja crni dim (FOTO)
Screenshot 2026-10-08 113824.png
HronikaHOTEL NA KOPAONIKU I DALJE POD PLAMENOM: Vatrogasci se od sinoć bore sa vatrenom stihijom! (video)
Kopaonik 2.png