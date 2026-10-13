Dve osobe su se nagutale dima i vozilom Hitne pomoći prevezene su do bolnice.
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PRVE SLIKE, GORI STAN U CENTRU KRALJEVA: Vatrogasci se bore sa požarom na poslednjem spratu zgrade (FOTO)
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U stambenoj zgradi u centru Kraljeva izbio je požar. Vatrogasci su na terenu.
Prema prvim informacijama, gori stan na poslednjem spratu zgrade u Ulici cara Dušana u centru Kraljeva.
Dve osobe su se nagutale dima i vozilom Hitne pomoći prevezene su do bolnice.
Požar u stanu u zgradi u centru Kraljeva Foto: Screenshot RTS
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Na terenu su tri vatrogasno-spasilačke ekipe. Očekuje se da požar uskoro bude lokalizovan.
Šta je izazvalo požar utvrdiće istraga.
Kurir.rs/RTS
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