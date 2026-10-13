DRAMA U OBRENOVCU OD RANOG JUTRA! Buknuo požar u restoranu, brza akcija vatrogasaca sprečila katastrofu
- Rano jutros izbio je požar u restoranu 'Concept' u centru Obrenovca, oko 4 sata.
- Nema povređenih, a pričinjena je samo manja materijalna šteta.
- Vatrogasci i policija brzo su reagovali i lokalizovali vatru pre nego što se proširila na ostatak objekta.
Prava drama odigrala se rano jutros, oko 4 sata, u samom centru Obrenovca, kada je izbio požar u restoranu "Concept" u Ulici Miloša Obrenovića.
Na sreću, u ovom incidentu nema povređenih lica, a pričinjena je samo manja materijalna šteta.
Sve je počelo pre svitanja kada je hitnim službama upućena dramatična prijava da kulja plamen iz poznatog lokala.
Zahvaljujući hitnoj i sinhronizovanoj reakciji policijske patrole i vatrogasne ekipe iz Obrenovca, koje su odmah po prijavi izletele na teren, izbegnut je crni scenario.
Vatrogasci su na lice mesta stigli sa dva vozila i pet pripadnika i odmah započeli borbu sa vatrom. Plamen je u tom trenutku već bio zahvatio deo šanka i prostor oko njega.
Međutim, brzom akcijom požar je lokalizovan, čime je sprečeno da se vatra proširi na ostatak objekta i napravi ogromnu pustoš.
Policija trenutno intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti i tačnog uzroka ovog događaja, a istraga će pokazati da li su u pitanju neispravne instalacije ili nešto drugo.