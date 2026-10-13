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Prava drama odigrala se rano jutros, oko 4 sata, u samom centru Obrenovca, kada je izbio požar u restoranu "Concept" u Ulici Miloša Obrenovića.

Na sreću, u ovom incidentu nema povređenih lica, a pričinjena je samo manja materijalna šteta.

Sve je počelo pre svitanja kada je hitnim službama upućena dramatična prijava da kulja plamen iz poznatog lokala.

Zahvaljujući hitnoj i sinhronizovanoj reakciji policijske patrole i vatrogasne ekipe iz Obrenovca, koje su odmah po prijavi izletele na teren, izbegnut je crni scenario.

Vatrogasci su na lice mesta stigli sa dva vozila i pet pripadnika i odmah započeli borbu sa vatrom. Plamen je u tom trenutku već bio zahvatio deo šanka i prostor oko njega.

Međutim, brzom akcijom požar je lokalizovan, čime je sprečeno da se vatra proširi na ostatak objekta i napravi ogromnu pustoš.