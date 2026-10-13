Slušaj vest

Policija u Beogradu uhapsila je u subotu uveče muškarca (45) zbog sumnje da je pretukao troje ljudi.

Kako se saznaje, on je u Ulici Strahinjića Bana u Beogradu zajedno sa drugovima pio i bančio na krovu jedne zgrade.

Jedan od stanara (48) negodovao je zbog takvog ponašanja, a onda ga je osumnjičeni pretukao. Napadač se tu nije zaustavio, pa je pretukao i oca (77) i majku (76) stanara.

Povređenima je ukazana lekarska pomoć u Urgentnom centru. Starica ima teške telesne povrede u vidu nagnječenja lobanje, te je zadržana na daljem lečenju, a njen suprug je pušten na kućno lečenje.

Utvrđeno je da je napadač imao 1,10 promila alkohola u krvi.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

Ne propustiteHronikaHOROR U ZEMUNU! Čovek uboden nožem u grudi zbog saobraćaja!
hitna pomoć
HronikaBILA SA DEČKOM NA SVADBI, A ONDA SE PROBUDILA SA SLOMLJENIM NOSEM I ZATVORENIM OKOM: Posle sprovedene istrage, podneta krivična prijava!
silueta nasilje tuča
HronikaTINEJDŽER IZBODEN NOŽEM NA ZVEZDARI: Isekli ga sekirom zbog navijačkih pesama, traga se za napadačima!
Screenshot 2026-04-10 224515.png
HronikaSRBIN PRETUKAO DEVOJKU, PA JOJ PRETIO NOŽEM: "UBIĆU TE"! Komšije odmah alarmirale bečku policiju
austrija-hapsenje.jpg