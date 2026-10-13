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PRETUKAO STANARA I NJEGOVE RODITELJE Policija u Beogradu uhapsila pijanog nasilnika: Svađa eskalirala zbog buke na krovu zgrade
- Policija u Beogradu uhapsila je 45-godišnjaka zbog sumnje da je pretukao troje ljudi u Ulici Strahinjića Bana.
- Do sukoba je došlo kada je stanar negodovao zbog buke na krovu zgrade, nakon čega su napadnuti i njegovi roditelji.
- Povređenima je ukazana pomoć u Urgentnom centru, a žena je zadržana na lečenju zbog teških povreda glave.
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Policija u Beogradu uhapsila je u subotu uveče muškarca (45) zbog sumnje da je pretukao troje ljudi.
Kako se saznaje, on je u Ulici Strahinjića Bana u Beogradu zajedno sa drugovima pio i bančio na krovu jedne zgrade.
Jedan od stanara (48) negodovao je zbog takvog ponašanja, a onda ga je osumnjičeni pretukao. Napadač se tu nije zaustavio, pa je pretukao i oca (77) i majku (76) stanara.
Povređenima je ukazana lekarska pomoć u Urgentnom centru. Starica ima teške telesne povrede u vidu nagnječenja lobanje, te je zadržana na daljem lečenju, a njen suprug je pušten na kućno lečenje.
Utvrđeno je da je napadač imao 1,10 promila alkohola u krvi.
Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)
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