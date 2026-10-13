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Policija u Barajevu uhapsila je M. G. (60), zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje, nakon što je, kako se sumnja, u više navrata seksualno uznemiravao svoju stanarku M. S. (26).

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni je koristio trenutke kada je suprug mlade žene bio odsutan od kuće kako bi joj prilazio, hvatao je za noge, mazio po vratu i dodirivao po grudima.

Takođe, sumnja se da je pred njom vadio i pokazivao svoj polni organ.

M. G. je uhapšen u ponedeljak, određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio nedozvoljene polne radnje.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.