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Pucnjava koja se u nedelju, 11. oktobra, oko 21 čas dogodila u naselju Mala Bosna u Sremskoj Mitrovici uznemirila je stanovnike ovog dela grada. Sukob dvojice muškaraca dogodio se, prema nezvaničnim saznanjima, na igralištu na kojem se svakodnevno okupljaju deca iz najmanje tri okolne ulice. Meštani tvrde da je pucnjavi prethodila rasprava, a kao mogući motiv pominju novčani dug.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, u sukobu su učestvovala dvojica muškaraca, od kojih je jedan iz sela u okolini Sremske Mitrovice.

Meštani pričaju da je jedan od učesnika navodno potegao pištolj, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna i otimanja oružja. Tokom sukoba ispaljeni su hici, a 63-godišnji muškarac je ranjen.

Za sada nije zvanično utvrđeno kome je pištolj pripadao, ko ga je prvi potegao i pod kojim okolnostima je došlo do pucnjave.

"Tu se svakodnevno igraju deca iz najmanje tri ulice“

Ono što je posebno uznemirilo stanovnike Male Bosne jeste mesto na kojem se incident dogodio.

"Na tom igralištu se svakodnevno okupljaju deca iz najmanje tri ulice našeg naselja“, kažu meštani.

Reč je o igralištu na ulazu u naselje, gde najmlađi stanovnici ovog dela grada redovno provode slobodno vreme.

Policiju navodno pozvao dečak na električnom trotinetu

Prema priči stanovnika naselja, policiju je nakon pucnjave pozvao dečak koji se u blizini vozio električnim trotinetom.

Meštani tvrde da je upravo on prijavio incident, ali ova informacija za sada nije zvanično potvrđena.

Kao mogući povod sukoba pominje se novčani dug. Ipak, da li je novac zaista bio razlog obračuna, trebalo bi da utvrdi istraga.

Metak prošao kroz podlakticu, polomljena kost

Prema zvaničnim informacijama o povredama, ranjeni 63-godišnji muškarac zadobio je prostrelnu povredu podlaktice, uz prelom kosti.

Metak je prošao kroz podlakticu, ali nije povredio vitalne strukture.

Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva

Policija je nakon pucnjave uhapsila 42-godišnjeg muškarca, osumnjičenog da je iz vatrenog oružja ranio 63-godišnjaka.

Njemu je, prema ranije objavljenim informacijama, određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno nošenje oružja.

Istraga treba da rasvetli sve okolnosti sukoba, uključujući poreklo pištolja, način na koji je oružje upotrebljeno i eventualni motiv.

Navodi meštana o novčanom dugu, otimanju pištolja i dečaku koji je pozvao policiju za sada nisu zvanično potvrđeni.