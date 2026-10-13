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"Borise moj, jedan deo mene otišao je s tobom, a onaj koji je ostao zauvek će te voleti", reči su Vladimira Majorskog, oca mladića koji je sa devojkom Dejanom Neralić (17) poginuo 18. oktobra 2022. godine u stravičnoj nesreći kod Beške.

Postoje rane koje nikada ne zarastu, a za Vladimira svaki dan nosi istu, neizmernu bol, onu koja nastaje kada roditelj ostane bez deteta.

Foto: Privatna Arhiva

Iako je od tragedije prošlo četiri godine, svaka naredna porodicama pada sve teže. Borisov otac sada je na društvenim mrežama podelio novo, dirljivo pismo posvećeno sinu, u susret najtežem danu kada je ostao bez sina.

- Onoga dana kada su se tvoje plemenite oči zauvek zatvorile, moje su izgubile sjaj. Kada je tvoje srce prestalo da kuca, moje se raspalo na hiljade komada. Sakupljao sam te komade po ruševinama svog života, pažljivo, jedan po jedan, da ih neko ne bi zgazio, ne znajući da su to poslednji ostaci srca jednog oca - započeo je Vladimir i dodao:

- Nisam uspeo sve da pronađem. Neki delovi su zauvek ostali tamo gde sam izgubio tebe. A one koje sam pronašao, ušio sam debelim koncem, drhtavim rukama i suzama koje niko nije video znam da ti šavovi nikada neće zarasti. Znam da moje srce više nikada neće biti celo. Ali ga ipak svakog jutra nosim u grudima, takvo kakvo je - polomljeno, zakrpljeno i umorno. Jer život me je naučio da čovek može nastaviti da diše i onda kada mu se čini da je sa onim koga najviše voli otišao i poslednji razlog za dah.

I dok drugi vide čoveka koji je nastavio da živi, samo ja znam koliko me svakog dana boli svaki otkucaj srca koje je moralo da nastavi bez tebe. Borise moj, jedan deo mene otišao je s tobom, a onaj koji je ostao zauvek će te voleti - napisao je neutešni otac.

Put ka Vrdničkoj kuli pretvorio se u tragediju

Boris i Dejana imali su tek 18 i 17 godina. Pred njima je trebalo da budu godine odrastanja, planova, snova i zajedničkih uspomena. Umesto toga, njihova mladost prekinuta je 18. oktobra 2022. godine, kada su krenuli motorom ka Vrdničkoj kuli.

Prema ranijim navodima iz istrage, do nesreće je došlo kada je Slobodan B. (84) iz Krčedina, upravljajući automobilom marke "mercedes", oduzeo prvenstvo prolaza i direktno udario u njihov motor. Boris i Dejana podlegli su povredama na licu mesta.

Foto: Printscreen Instagram

Za njihove porodice, tog dana se sve promenilo.

Vladimir Majorski ranije je govorio o večeri kada je saznao da se dogodila teška saobraćajna nesreća u Inđiji, u kojoj je učestvovao motor iste boje kao Borisov.

U početku se, kako je ispričao, nadao da njegov sin nije među nastradalima. U takvim trenucima, roditelj se hvata za svaku mogućnost, za najmanju nadu da je vest koju čuje samo strašan nesporazum. Međutim, ubrzo je stigla potvrda koje se svaki roditelj najviše plaši.

- Kada smo supruga i ja stigli u policijsku stanicu, načelnik nas je odveo u kancelariju i rekao da su oboje podlegli povredama na licu mesta. U tom trenutku nam se sve srušilo. Život nam se iz bajke pretvorio u košmar - ispričao je ranije neutešni otac.

Njihova ljubav nastavila je da živi i posle smrti

Boris i Dejana bili su mladi par koji je, prema rečima njihovih najbližih, bio nerazdvojan. Zbog toga su porodice Majorski i Neralić donele odluku koja je potresla mnoge, da Boris i Dejana budu sahranjeni zajedno. Bio je to način da i tako ostanu jedno uz drugo, baš onako kako su, prema svedočenjima njihovih najbližih, želeli da budu i u životu.

Vladimir je ranije govorio da je ljubav između njegovog sina i Deјane bila "božanska".

Foto: Kurir Televizija

Posebno potresan detalj sa sahrane ostao je duboko urezan u sećanje porodica. Borisov otac ispričao je da su se pored Dejaninog sanduka pojavile kapljice krvi, a taj prizor kako kaže nikada neće zaboraviti.

- Par kapljica krvi je ostalo, kao da je plakala za njim. Međutim, kada smo je stavili pored Borisa, više ni njemu ni njoj nijedna kapljica krvi nije izašla - rekao je Vladimir.

Nakon tragedije usledio je sudski proces, a vozač automobila osuđen je na zatvorsku kaznu od dve i po godine. Ipak, za roditelje koji su izgubili decu nijedna presuda ne može predstavljati pravi kraj njihove borbe, niti može doneti ono za čim najviše čeznu, da ponovo zagrle svoju decu.

Vladimir Majorski ranije je otvoreno govorio o tome koliko je teško nastaviti život nakon gubitka sina i koliko je pogrešno verovati da protok vremena može da izbriše takvu bol.