Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu uhapsili su P. V. (64) zbog sumnje da je ubio svoju majku S. V. (93).

Prema nezvaničnim saznanjima, jezivi zločin dogodio se juče oko 10 časova u porodičnoj kući. Osumnjičeni je, kako se sumnja, starici najpre zadao nekoliko udaraca čekićem u glavu.

Nakon toga, dok je nesrećna žena još uvek davala znake života, navodno joj je zadao i udarac nožem u vrat.

Posle krvavog pira, P. V. je hladnokrvno zaključao porodičnu kuću, a potom se odšetao do policijske stanice u Valjevu i sam prijavio ubistvo koje je počinio.

Osumnjičenom je, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.