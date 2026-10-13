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Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je prvostepenu presudu kojom je Gregor Nemet (37) iz Temerina osu­đen na 17 godina zatvora zbog ubistva oca Mihalja Nemeta (76).

Delimičnim usvajanjem žalbe Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, prvostepena presuda novosadskog Višeg suda od 13. marta ove godine, je preinačena u delu odluke o krivičnoj sankciji - kazni.

Osuđeni Gregor Nemet Foto: Drustvene Mreže

Naime, Apelacioni sud u Novom Sadu je, okrivljenog Gregora Nemeta, za krivično delo teško ubistvo za koje je oglašen krivim pobijanom presudom, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, dok se žalba Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu u preostalom delu i žalba branioca okrivljenog odbijaju kao neosnovane i prvostepena presuda u nepreinačenom delu potvrđuje.

Podsetimo, prvostepena presuda Gregoru Nemetu, koji je okrivljen da je u noći između 25. i 26. decembra 2023. godine u porodičnoj kući sekirom ubio svog oca Mihalja Nemeta, izrečena je 13. marta, a tom presudom on je osuđen na 17 godina zatvora. U delu obrazloženja presude, sudija mr Sanja Berak je rekla da je sudsko veće prvostepenu presudu donela jednoglasno, a da je na nju delom uticala i činjenica da tokom trajanja postupka okrivljeni nije pokazao nikakvu empatiju prema žrtvi ni kajanje, te da se branio ćutanjem, što je njegovo zakonsko pravo.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Prema optužnici, Nemet je u stanju kada mu je sposobnost da shvati značaj svog dela i upravlja svojim postupcima usled upotrebe alkohola bila bitno smanjena, svestan svog dela, hteo njegovo izvršenje, lišio života člana svoje porodice, svog oca Mihalja Nemeta, kojeg je prethodno zlostavljao. On je prema pokojnom ocu, kako se navodi, bio agresivan kada mu nije davao novac za kupovinu alkohola, te ga je tako i kritičnom prilikom, kada mu pokojni oštećeni nije dao pare za rakiju, udario više puta tupim delom sekire u predelu glave dok je pokojni ležao na krevetu u sobi. Tom prilikom je ocu zadao više rana u predelu glave, što je dovelo do višestrukih preloma kosti krova i osnovice lobanje i razaranja velikog mozga, usled čega je oštećeni preminuo.

Ubrzo nakon zločina slobode je lišen Gregor Nemet, sin ubijenog čoveka, koji se na saslušanju nije izjašnjavao o zločinu nego je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem.

Zločin izvršio sekirom

Okrivljenom Nemet Gregoru je izrečena kao obavezna mera bezbednosti oduzimanja predmeta koji je upotrebljen za izvršenje krivičnog dela.

Reč je o sekiri koja je trajno oduzeta, a po pravnosnažnosti presude biće uništena u skladu sa važećim zakonskim propisima.