UBIO OCA ZBOG 1.080 DINARA ZA RAKIJU: Povećana kazna Robertu iz Temerina za jezivo ubistvo
- Apelacioni sud u Novom Sadu povećao je kaznu Gregoru Nemetu iz Temerina sa 17 na 20 godina zatvora zbog ubistva oca Mihalja Nemeta.
- Prema optužnici, oca je usmrtio sekirom u porodičnoj kući krajem decembra 2023, nakon svađe zbog novca za rakiju.
Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je prvostepenu presudu kojom je Gregor Nemet (37) iz Temerina osuđen na 17 godina zatvora zbog ubistva oca Mihalja Nemeta (76).
Delimičnim usvajanjem žalbe Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, prvostepena presuda novosadskog Višeg suda od 13. marta ove godine, je preinačena u delu odluke o krivičnoj sankciji - kazni.
Naime, Apelacioni sud u Novom Sadu je, okrivljenog Gregora Nemeta, za krivično delo teško ubistvo za koje je oglašen krivim pobijanom presudom, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, dok se žalba Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu u preostalom delu i žalba branioca okrivljenog odbijaju kao neosnovane i prvostepena presuda u nepreinačenom delu potvrđuje.
Podsetimo, prvostepena presuda Gregoru Nemetu, koji je okrivljen da je u noći između 25. i 26. decembra 2023. godine u porodičnoj kući sekirom ubio svog oca Mihalja Nemeta, izrečena je 13. marta, a tom presudom on je osuđen na 17 godina zatvora. U delu obrazloženja presude, sudija mr Sanja Berak je rekla da je sudsko veće prvostepenu presudu donela jednoglasno, a da je na nju delom uticala i činjenica da tokom trajanja postupka okrivljeni nije pokazao nikakvu empatiju prema žrtvi ni kajanje, te da se branio ćutanjem, što je njegovo zakonsko pravo.
Prema optužnici, Nemet je u stanju kada mu je sposobnost da shvati značaj svog dela i upravlja svojim postupcima usled upotrebe alkohola bila bitno smanjena, svestan svog dela, hteo njegovo izvršenje, lišio života člana svoje porodice, svog oca Mihalja Nemeta, kojeg je prethodno zlostavljao. On je prema pokojnom ocu, kako se navodi, bio agresivan kada mu nije davao novac za kupovinu alkohola, te ga je tako i kritičnom prilikom, kada mu pokojni oštećeni nije dao pare za rakiju, udario više puta tupim delom sekire u predelu glave dok je pokojni ležao na krevetu u sobi. Tom prilikom je ocu zadao više rana u predelu glave, što je dovelo do višestrukih preloma kosti krova i osnovice lobanje i razaranja velikog mozga, usled čega je oštećeni preminuo.
Ubrzo nakon zločina slobode je lišen Gregor Nemet, sin ubijenog čoveka, koji se na saslušanju nije izjašnjavao o zločinu nego je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem.
Zločin izvršio sekirom
Okrivljenom Nemet Gregoru je izrečena kao obavezna mera bezbednosti oduzimanja predmeta koji je upotrebljen za izvršenje krivičnog dela.
Reč je o sekiri koja je trajno oduzeta, a po pravnosnažnosti presude biće uništena u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Kako je Kurir ranije pisao, sada osuđeni Nemet je kobnog dana pozvao svog prijatelja da zajedno odu do parka jer ima nešto da mu kaže. Kako je naveo njegov dugogodišnji prijatelj, Nemet mu je u parku rekao "da je ubio svog oca sa tri, četiri udarca sekirom, a potom da je iz novčanika uzeo 1.080 dinara".
(Kurir - Dnevnik)