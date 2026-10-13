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Saša Bogdanović (51) iz Novog Sela ispričao je za Kurir kako je u subotu, u selu Lepaja kod Merošine, doživeo pravi horor kada ga je, kako tvrdi, muškarac koji je traktorom prevozio grane, zbog svađe u saobraćaju, najpre verbalno, a potom i fizički napao, i to vilama.

Kako nam je ispričao, tog dana, 10. oktobra, vraćao se iz Niša, kada je na putu naišao na muškarca koji je traktorom prevozio grane i, kako navodi, zauzeo gotovo čitav kolovoz. Pošto nije mogao da prođe, pokušao je da se skloni što više udesno, ali je tada, prema njegovim rečima, došlo do kontakta sa vozilom.

Saša Bogdanović, Merošina Foto: Privatna arhiva

- Išao sam iz Niša kombijem, a taj čovek je vozio neke grane na traktoru. Zauzeo je ceo put i nisam mogao da prođem, pa sam stao skroz desno. Tom prilikom mi je ogrebao vozilo, a onda je počeo da psuje i vređa sve redom. Nisam znao šta mu je, niti sam očekivao da će situacija da ode toliko daleko - priča Bogdanović za Kurir.

Prema njegovim rečima, umesto da se sukob završi na verbalnoj raspravi, muškarac je postajao sve agresivniji. U jednom trenutku je, kako tvrdi, sišao sa traktora i krenuo pravo ka kombiju, uz pretnje koje su ga, kaže, zatekle nespremnog.

- U tom trenutku i ja sam izašao iz kombija, misleći da ćemo to rešiti normalno i nastaviti svako svojim putem. Međutim, njemu to nije bilo ni na kraj pameti. Govorio mi je: "Dođi da ti otkinem glavu!".Sišao je sa traktora i prišao kombiju. Nisam se nadao da će stvarno da me napadne, nisam očekivao da će neko zbog takve situacije da krene na mene - navodi naš sagovornik.

Međutim, pretnje su ubrzo, prema njegovim rečima, prerasle u fizički napad. Saša tvrdi da mu je traktorista najpre udario šamar, a zatim nastavio da ga udara po rukama, nakon čega ga je povredio vilama.

- Udario mi je šamar, a onda je počeo da me udara po rukama. U jednom trenutku me je ubo vilama u ruke. Sve se dogodilo iznenada, nisam mogao da verujem šta se dešava. Čovek je potpuno izgubio kontrolu - priča Bogdanović.

Saša Bogdanović, Merošina Foto: Privatna arhiva

Strašna situacija

U trenutku napada, Saša nije bio sam. U kombiju su se nalazile i njegova komšinica i njeno maloletno dete, zbog čega je, kako kaže, čitava situacija bila još strašnija. Dok je pokušavao da se zaštiti od napadača, istovremeno je razmišljao kako da se što pre udalji odatle i skloni ženu i dete koji su bili sa njim. U strahu za sopstveni život, ali i bezbednost svih njih, Saša je odlučio da pobegne sa mesta incidenta.

- Video sam da čoveku nešto fali i da ne mogu da znam šta će sledeće da uradi. Nisam hteo da rizikujem. Seo sam u kombi i onako povređen pobegao kako bih izvukao živu glavu. U vozilu su bili komšinica i njeno maloletno dete, koje je vrištalo. Možete da zamislite kako je to izgledalo i koliko je sve bilo strašno - kaže naš sagovornik.

Kako dodaje, u takvoj situaciji najvažnije mu je bilo da se udalji od muškarca i spreči da se napad nastavi. Nije, kaže, očekivao da će se nešto ovako pretvoriti u fizički obračun, posebno jer je, prema njegovim rečima, pokušao da se skloni kako bi omogućio prolazak.

Posledice su i dalje vidljive. Saša je povređen, a ruka mu je zavijena u gips.

- Ruka mi je sada u gipsu. Sve se desilo zbog situacije na putu, zbog koje nisam ni pomislio da bih mogao da budem napadnut. Najgore mi je što se sve dogodilo pred detetom koje je bilo sa nama u kombiju - navodi Bogdanović.

Saša Bogdanović, Merošina Foto: Privatna arhiva

Nakon incidenta, slučaj je prijavljen policiji u Merošini. Prema rečima Bogdanovića, muškarac za kog tvrdi da ga je napao pronađen je narednog dana.

Okolnosti događaja, kao i sve činjenice u vezi sa incidentom, predmet su postupanja nadležnih organa.