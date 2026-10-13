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Više javno tužilaštvo u Vranju oglasilo se zbog značajnijeg interesovanja javnosti vezano za događaj koji se odigrao u petak 9. oktobra, kada je došlo do policijske potere vozila u kojem su bila dva mlađa maloletna lica.

Pripadnici PU Vranje dežurnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva, tog dana prijavili su događaj, da je u rutinskoj kontroli saobraćajne policije pokušano zaustavljanje vozila marke "Opel Vektra", sa BG tablicama, da se vozilo nije zaustavilo, da je krenula potera za vozilom, da je tokom potere uočeno da su lica nešto izbacila iz vozila.

Foto: T.s.

Vozilo prinudno zaustavljeno u ulici Marka Kraljevića u Vranju, policajac zadobio lakšu telesnu povredu.

“Dalje je pružena informacija, da je vozilo prinudno zaustavljeno u ul. Marka Kraljevića u Vranju, postavljanjem službenih vozila, da je vozilo "Opel Vektra" udarilo u jedno od policijskih vozila, koje se zarotiralo i udarilo u privatno parkirano vozilo, kao i u još jedno službeno vozilo, te da je pokušalo da se udalji sa tog mesta, kada je sprečen u tome.

Foto: T.s.

Takođe, je pružen podatak tužiocu da je jedan od policijskih službenika zadobio lakšu telesnu povredu”, navode ioz Višeg javnog tužilaštva u Vranju.

U vozilu dva maloletna lica, pronađena plastična replika pištolja

"Prilikom intervencije koja je usledila, policija je izvestila da je utvrdila da su u pitanju dva maloletna lica, od kojih jedno bilo na mesto suvozača, kao da je u vozilu pronađena plastična replika pištolja.

Naknadnim informisanjem, koje je usledilo 11. i 12. oktobra, tužilac je dobio informaciju da je prilikom kritičnog događaja došlo do povređivanja još 3 policijska službenika, kao i da je tokom pokušaja zaustavljanja jedan od policijskih službenika kao znak upozorenja ispalio jedan projektil u vazduh i da je tokom potere viđeno da jedno lice iz vozila drži

pištolj.

Foto: T.s.

Foto: T.s.

Na osnovu tako referisanog činjeničnog stanja, policiji je ukazano da je potrebno podneti krivičnu prijavu prema maloletnom licu zbog napada na policijske službenike, upotrebe falsifikovanih registarskih oznaka na vozilu, kao i krivičnu prijavu protiv roditelja jednog maloletnog lica zbog krivičnog dela Zapuštanje maloletnog lica, imajući u vidu da je maloletnik u ranijem periodu izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, zbog kog nije bio krivično gonjen, jer nije imao navršenih 14 godina.

Odluku da se lica ne hapse i privode radi eventualne odluke o pritvoru, doneo je dežurni sudija Višeg suda u Vranju, koji je po zakonu i nadležan da o tome odlučuje. Takođe je dana 11.10.2026 godine, usmeno zahtevano od načelnika PU Vranje, da se preispitaju sve okolnosti predmetnog događaja i opravdanost primene preduzetih službenih radnji“, navodi u saopštenju Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Vranju Danijela Trajković.

“Dežurnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Vranju je dana 9/10.10.2026 godine, od strane pripadnika PU Vranje prijavljen događaj, da je u rutinskoj kontroli saobraćajne policije pokušano zaustavljanje vozila marke "Opel Vektra" sa BG tablicama, da se vozilo nije zaustavilo, da je krenula potera za vozilom, da je tokom potere uočeno da su lica nešto izbacila iz vozila.

Dalje je pružena informacija, da je vozilo prinudno zaustavljeno u ul. Marka Kraljevića u Vranju, postavljanjem službenih vozila, da je vozilo "Opel Vektra" udarilo u jedno od policijskih vozila, koje se zarotiralo i udarilo u privatno parkirano vozilo, kao i u još jedno službeno vozilo, te da je pokušalo da se udalji sa tog mesta, kada je sprečen u tome.

Takođe, je pružen podatak tužiocu da je jedan od policijskih službenika zadobio lakšu telesnu povredu.

Prilikom intervencije koja je usledila, policija je izvestila da je utvrdila da su u pitanju dva maloletna lica, od kojih jedno bilo na mesto suvozača, kao da je u vozilu pronađena plastična replika pištolja.

Naknadnim informisanjem, koje je usledilo 11. i 12.10.2026 godine tužilac je dobio informaciju da je prilikom kritičnog događaja došlo do

povređivanja još 3 policijska službenika, kao i da je tokom pokušaja zaustavljanja jedan od policijskih službenika kao znak upozorenja ispalio jedan projektil u vazduh i da je tokom potere viđeno da jedno lice iz

vozila drži pištolj.

Na osnovu tako referisanog činjeničnog stanja, policiji je ukazano da je potrebno podneti krivičnu prijavu prema maloletnom licu zbog napada na policijske službenike, upotrebe falsifikovanih registarskih oznaka na vozilu, kao i krivičnu prijavu protiv roditelja jednog maloletnog lica zbog krivičnog dela Zapuštanje maloletnog lica, imajući u vidu da je maloletnik u ranijem periodu izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, zbog kog nije bio krivično gonjen, jer nije imao navršenih 14 godina.

Odluku da se lica ne hapse i privode radi eventualne odluke o pritvoru, doneo je dežurni sudija Višeg suda u Vranju, koji je po zakonu i

nadležan da o tome odlučuje.

Takođe je dana 11.10.2026 godine, usmeno zahtevano od načelnika PU Vranje, da se preispitaju sve okolnosti predmetnog događaja i

opravdanost primene preduzetih službenih radnji”, saopštila je Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Vranju Danijela Trajković.