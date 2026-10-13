BEOGRAĐANIN SAHRANJEN 4 MESECA NAKON LIKVIDACIJE U BARSELONI: Mario Đolović izrešetan s leđa, pa overen!
- Mario Đolović (36) sahranjen je u Beogradu četiri meseca nakon što je ubijen u Barseloni, 7. juna oko 21 sat.
- Španski mediji navode da mu je napadač prišao s leđa, ispalio više hitaca i pobegao, a snimile su ga sigurnosne kamere.
- Istražitelji ubistvo povezuju sa obračunom balkanskih kriminalnih grupa, dok se za egzekutorom i dalje traga.
Mario Đolović (36) shranjen je u Beogradu četiri meseca nakon što je brutalno likvidiran u Barseloni.
Podsetimo, ovaj Beograđanin ubijen je na ulici ovog španskog gara 7. juna oko 21 sat hicima iz pištolja, a za egzekutorom kog su snimile sigurnosne kamere i dalje se traga.
- Srbinu je u dvorišnom delu zgrada u Ulici Karer de la Minerija, u Zoni Franka, prišao mušakarac i iz pištolja mu u leđa ispalio nekoliko hitaca, a zatim ga i overio. Posle ispaljenih hitaca, ubica je pobegao. Egzekutor je bio obučen u crno od glave do pete, visok oko 180 centimetara, krupne građe i ima oko 30 godina - pisali su španski mediji posle zločina.
Istražitelji veruju da je Mario Đolović još jedna žrtva u obračunu balkanskih kriminalnih grupa, odnosno kavačkog i škaljarskog klana. Naročito zbog toga što je u Barselon samo dva meseca ranije likvidiran i Krsto Vujić, zvani Terminator, visokopozicionirani pripadnik škalajrskog klana, a u leto prošle godine u istom gradu likvidiran je Filip Knežević, plaćeni ubica iz kavačkog klana.
Kako je Kurir pisao, Krsto Vujić je sahranjen pre tri dana u Herceg Novom.
- Tri dana nakon ubistva Đolovića, u Barseloni je, takođe na ulici, likvidiran još jedan Srbin,Kristijan Aslanović koji je bio visokopozicionirani pripadnik balakanskog kartela za kojim je Belgija tragala zbog šverca većih količina kokaina - podseća izvor.
U čitulji koju je Đolovića porodica objavila nekoliko dana nakon njegovog ubista naveli su:
- Maki naš, voljeni naš, bol za tobom je neprevaziđena, teža je od olova. Osmehu naš lepi, neka te anđeli čuvaju, a mi, koje si nesebično voleo, nosićemo te u svojim srcima zauvek.
Porodica je tada obavestili rodbinu i prijatelje da će mesto i vreme sahrane biti naknadno saopšteno, a sahrana je obavljena pre nekoliko dana na jednom beogradskom groblju.