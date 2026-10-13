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Mario Đolović (36) shranjen je u Beogradu četiri meseca nakon što je brutalno likvidiran u Barseloni.

Podsetimo, ovaj Beograđanin ubijen je na ulici ovog španskog gara 7. juna oko 21 sat hicima iz pištolja, a za egzekutorom kog su snimile sigurnosne kamere i dalje se traga.

Mario Đolović Foto: Privatna arhiva

- Srbinu je u dvorišnom delu zgrada u Ulici Karer de la Minerija, u Zoni Franka, prišao mušakarac i iz pištolja mu u leđa ispalio nekoliko hitaca, a zatim ga i overio. Posle ispaljenih hitaca, ubica je pobegao. Egzekutor je bio obučen u crno od glave do pete, visok oko 180 centimetara, krupne građe i ima oko 30 godina - pisali su španski mediji posle zločina.

Istražitelji veruju da je Mario Đolović još jedna žrtva u obračunu balkanskih kriminalnih grupa, odnosno kavačkog i škaljarskog klana. Naročito zbog toga što je u Barselon samo dva meseca ranije likvidiran i Krsto Vujić, zvani Terminator, visokopozicionirani pripadnik škalajrskog klana, a u leto prošle godine u istom gradu likvidiran je Filip Knežević, plaćeni ubica iz kavačkog klana.

1/3 Vidi galeriju Ubijen Srbin u Barseloni Foto: Printscreen

Kako je Kurir pisao, Krsto Vujić je sahranjen pre tri dana u Herceg Novom.

- Tri dana nakon ubistva Đolovića, u Barseloni je, takođe na ulici, likvidiran još jedan Srbin,Kristijan Aslanović koji je bio visokopozicionirani pripadnik balakanskog kartela za kojim je Belgija tragala zbog šverca većih količina kokaina - podseća izvor.

U čitulji koju je Đolovića porodica objavila nekoliko dana nakon njegovog ubista naveli su:

- Maki naš, voljeni naš, bol za tobom je neprevaziđena, teža je od olova. Osmehu naš lepi, neka te anđeli čuvaju, a mi, koje si nesebično voleo, nosićemo te u svojim srcima zauvek.

Foto: Screenshot