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D. L. (22) izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. oktobra u Ulici kralja Milana u Beogradu, prema dosadašnjim informacijama, mladić je motociklom udario u automobil, a da tragedija bude još veća, njegov brat nalazio se na motociklu ispred njega i svedočio stravičnom događaju.

Nesreća se dogodila kod Beograđanke, u samom centru grada, kada je D. L., upravljajući motociklom marke "suzuki" izgubio kontrolu nad dvotočkašem.

Motocikl je potom prešao u suprotnu saobraćajnu traku i direktno udario u automobil marke "folksvagen", kojim je upravljao B. K. (30).

- Brat nastradalog, S. I., u trenutku nesreće vozio je motocikl ispred njega. Umesto zajedničke vožnje, usledio je trenutak koji mu je ostao urezan u glavi za ceo život. Brat mu je stradao na licu mesta i na njegove oči, pretužno - kaže izvor i dodaje da je moguće da je motor na kom je bio nastradali mladić proklizao usled mokrog kolovoza, budući da je kobne večeri padala kiša.

Konstatovali smrt

Ubrzo nakon nesreće na lice mesta stigle su ekipe Hitne pomoći i policije. Međutim, uprkos brzoj intervenciji, dvadesetdvogodišnjem mladiću nije bilo spasa. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt na mestu nesreće.

- Od siline udarca delovi motocikla i automobila bili su rasuti po kolovozu, a prizor na mestu nesreće bio je izuzetno težak - rekao je ranije jedan od očevidaca.

Vozač "folksvagena" bio je u šoku nakon sudara. Policija je obavila i potrebna testiranja kako bi se utvrdilo da li je neko od učesnika bio pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Zbog uviđaja i obezbeđivanja mesta nesreće, saobraćaj u Ulici kralja Milana bio je obustavljen u oba smera, dok su vozila preusmeravana na alternativne pravce.

Uviđaj je obavljen uz prisustvo dežurnog tužioca, a daljom istragom trebalo bi da budu utvrđene sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Telo nastradalog mladića upućeno je na obdukciju, dok je predviđeno i vanredno tehničko ispitivanje vozila koja su učestvovala u sudaru, kako bi se proverilo da li je eventualni tehnički kvar mogao da doprinese nesreći.