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Kruševljanin Janko B. (32) koji je 11. februara ove godine brutalno ubio svoju majku Biljanu B. (59) izbegao je dugogodišnju zatvorsku kaznu, jer je zločin počinio u neuračunljivom stanju.

Kako je potvrđeno u Višem sudu u Kruševcu, njemu je izrečena mera bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi.

Janko B. Foto: Facebook

- Po predlogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi Viši sud u Kruševcu je doneo rešenje kojim je prema okrivljenom Janku B. izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi. Ukazujemo da je rešenje Višeg suda postalo pravnosnažno te da se okrivljeni Janko B. nalazi na izvršenju mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi - navedeno je u odgovoru ove pravosudne institucije koji potpisuje predsednik suda Nebojša Bekrić.

Do svirepog zločina došlo je u porodičnoj kući u Kruševcu kada je Janko B. nakon svađe majci zadao jedan ubod nožem u vrat,a drugi u stomak usled čega je Biljana B. preminula na licu mesta.

Sin ubio majku u Kruševcu Foto: printscreen društvene mreže

Tri meseca pre ubistva Janku je izrečena hitna mera privremeno udaljenje učinioca iz stana i privremena zabrana da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj jer je 6. novembra prošle godine nasrnuo na oca. Nakon ovog događaja mladić je proveo 15 dana na psihijatrijskom lečenju u Opštoj bolnici Kruševac, a zatim se vratio kući, jer je otac odustao od njegovog krivičnog gonjenja.

Tokom istrage, Janko je podvrgnut psihijatrijskom veštačenju u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu gde je ustanovljeno da pati da od duševnog oboljenja koje isključuje njegovu krivičnu odgovornost pa je javno tužilaštvo predložilo da mu se umesto zatvorske kazne izrekne mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Bila vredna i posvećena sinu

Pokojna Biljana u Kruševcu je važila za vrednu ženu koja je mnogo radila kako bi Janku, njegovom bratu i sestri obezbdila sve što im je bilo potrebno.

Kako su njihove komšije posvedočile nakon zločina, radila je kao medicinska sestra, ali je sa suprugom držala i radnju za hemijsko čišćenje.

Trajanje psihijatrijskog lečenja u ustanovi nije zakonom ograničeno, koliko će vremena mera trajati odlučuje Viši sud na osnovu periodičnog izveštaja o napretku u terapiji.