OTKRIVENA PLANTAŽA KANABISA U GORNJEM MILANOVCU Policija upala u domaćinstvo, uhapšene četiri osobe
- Policija u Čačku i Gornjem Milanovcu uhapsila je četvoricu osumnjičenih zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.
- U okolini Gornjeg Milanovca pronađen je zasad sa 415 stabljika za koje se sumnja da su kanabis, kao i manja količina suve biljne materije i oprema za proizvodnju droge.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku i Gornjem Milanovcu uhapsili su N. R. (30) iz Novog Sada, M. P. (2005) i N. P. (22) iz Apatina, kao i J. V. (37) iz Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Oni se sumnjiče da su u okolini Gornjeg Milanovca uzgajali kanabis, a policija je u zasadu pronašla 415 stabljika za koje se sumnja da su ove biljke.
Takođe, pretresom kuće i drugih prostorija u domaćinstvu na kojem je pronađen zasad, nađena je manja količina sasušene biljne materije za koju se sumnja da je kanabis, kao i oprema i sredstva za proizvodnju ove droge.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku.
(Kurir.rs)