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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku i Gornjem Milanovcu uhapsili su N. R. (30) iz Novog Sada, M. P. (2005) i N. P. (22) iz Apatina, kao i J. V. (37) iz Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Oni se sumnjiče da su u okolini Gornjeg Milanovca uzgajali kanabis, a policija je u zasadu pronašla 415 stabljika za koje se sumnja da su ove biljke.

Foto: Kurir

Takođe, pretresom kuće i drugih prostorija u domaćinstvu na kojem je pronađen zasad, nađena je manja količina sasušene biljne materije za koju se sumnja da je kanabis, kao i oprema i sredstva za proizvodnju ove droge.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku.