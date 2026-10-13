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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su B. S. (1978) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi u Novom Sadu, policija je pronašla sedam biljaka za koje se sumnja da su indijska konoplja, težine oko 60 kilograma, oko tri kilograma biljne materije u fazi sušenja za koju se sumnja da je marihuana, aparat i kese za vakumiranje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

(Kurir)

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