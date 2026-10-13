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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije PU u Smederevu, u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd, uhapsili su D. N. (43) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici su pretresom kuće osumnjičenog, na području Beograda, pronašli i zaplenili 95 grama "spida", koji je bio zakopan u dvorištu kuće, i jedan samostrel.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Beogradu.

(Kurir.rs)

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