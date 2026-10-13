UHAPŠENA DIREKTORKA IZ BEOGRADA! Prebacivala novac na račun SVOJE FIRME, pa kupila STAN NA VRAČARU: Oglasio se MUP
- M. M. iz Beograda uhapšena je zbog sumnje da je, kao direktorka firme, prebacivala novac na račun svog preduzeća i zloupotrebila položaj.
- MUP navodi da je taj novac potom iskorišćen za kupovinu petosobnog stana na Vračaru, čime su oštećeni vlasnici firme.
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. M. (1981) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca, kao i Lj. V. (1971) iz Čačka, koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
Sumnja se da je M. M., kao direktor višečlanog privrednog društva iz Beograda, iskorišćavanjem svog položaja i prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, bez prethodne saglasnosti vlasnika društva, prenelaveći iznos novca sa računa tog preduzeća na račun privrednog društva u svom vlasništvu, uz pomoć osumnjičenog Lj. V.
Kako se sumnja, M. M. je taj novac iskoristila za kupovinu petosobnog stana na Vračaru, čime je oštetila vlasnike privrednog društva iz Beograda.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
(Kurir.rs)