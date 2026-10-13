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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. M. (1981) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca, kao i Lj. V. (1971) iz Čačka, koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Sumnja se da je M. M., kao direktor višečlanog privrednog društva iz Beograda, iskorišćavanjem svog položaja i prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, bez prethodne saglasnosti vlasnika društva, prenelaveći iznos novca sa računa tog preduzeća na račun privrednog društva u svom vlasništvu, uz pomoć osumnjičenog Lj. V.

Hapšenje - Zloupotreba položaja odgovornog lica Foto: screenshot MUP Srbije

Hapšenje - Zloupotreba položaja odgovornog lica Foto: screenshot MUP Srbije

Hapšenje - Zloupotreba položaja odgovornog lica Foto: screenshot MUP Srbije

Hapšenje - Zloupotreba položaja odgovornog lica Foto: screenshot MUP Srbije

00:31 Hapšenje - Zloupotreba položaja odgovornog lica Izvor: Mup Srbije

Kako se sumnja, M. M. je taj novac iskoristila za kupovinu petosobnog stana na Vračaru, čime je oštetila vlasnike privrednog društva iz Beograda.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.