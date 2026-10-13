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Komšije ne mogu da dođu sebi od šoka, posebno zbog činjenice da je, kako tvrde, osumnjičeni godinama brinuo o bolesnoj starici, hranio je, presvlačio i vodio računa o njenoj terapiji.

Vest o zločinu potresla je komšiluk u kojem su majka i sin živeli. Prema rečima ljudi koji su ih poznavali, P. V. je nakon razvoda ostao da živi sa majkom i godinama se brinuo o njoj, budući da je bila nepokretna i zavisna od tuđe pomoći.

Komšije kažu da su ga često viđale kako obavlja svakodnevne obaveze i vodi računa o starici, zbog čega im je teško da poveruju da se u njihovom domu dogodio ovakav zločin.

- U šoku smo svi. Znali smo da je njegova majka bolesna i da joj je potrebna stalna nega. On je bio taj koji je brinuo o njoj, hranio je, presvlačio i davao joj terapiju. Godinama je sve to bilo na njemu. Ne možemo da verujemo da se ovako nešto dogodilo - priča jedan od komšija.

Prema rečima meštana, P. V. je nakon razvoda nastavio da živi sa majkom, kojoj je bila potrebna gotovo svakodnevna pomoć. Kažu da su ga doživljavali kao mirnog čoveka i da ih je vest o ubistvu zatekla.

- Otkad se razveo, živeo je sa majkom. Ona je bila stara, bolesna i nepokretna, a on je morao da vodi računa o svemu. To nije samo da nekome odneseš ručak ili da ga obiđeš na pola sata. To je svakodnevna briga, danima, mesecima, godinama. Verovatno samo on zna koliko je to bilo teško - navodi sagovornik i dodaje:

- Ne opravdavam ga, ali nije lako godinama brinuti o nekome ko je potpuno zavisan od tebe. Ko zna šta se njemu u tom momentu otkačilo u glavi...

Meštani ističu da ništa ne može da opravda zločin za koji se P. V. sumnjiči.

- Ne opravdavam ga, daleko bilo. To što se dogodilo je strašno i za njegovu majku više nema povratka. Ali nije lako ni ono što je on, kako smo čuli, godinama proživljavao. Kada ste stalno uz nekoga ko ne može sam da ustane, da se obuče, da jede ili da uzme lekove, to je velika odgovornost. Ne možete nigde bez razmišljanja, sve morate da prilagodite toj osobi - kaže jedan od stanovnika ovog dela Valjeva.

Dodaje da su komšije znale da je starici potrebna stalna nega, ali da nisu mogle ni da naslute da bi porodična situacija mogla da se završi tragedijom.

- Čovek se zapita šta se nekome dogodi u glavi da uradi tako nešto. Da li mu je u nekom trenutku svega postalo previše, da li je nešto prelomilo u njemu ili se dogodilo nešto što mi ne znamo? To niko od nas ne može da tvrdi. Samo je strašno što je jedan život ugašen na ovako zverski način - navodi sagovornik.

Prema rečima komšija, porodica nije bila u teškoj finansijskoj situaciji, jer su, kako tvrde, živeli od izdavanja dva lokala.

- Nisu, koliko znamo, bili bez sredstava za život. Imali su lokale koje su izdavali. Ali novac ne može da vam pomogne da se odmorite od svega što svakodnevica nosi. Opet, to ne znači da neko ima pravo da uradi ovako nešto. Samo kažem da mi sa strane nikada ne znamo celu priču i šta se zaista dešava iza zatvorenih vrata - kaže jedan od meštana.

Sam otišao u policiju i prijavio zločin

Podsetimo, P. V. (64) sumnjiči se da je u porodičnoj kući u Valjevu ubio majku S. V. (93). Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, osumnjičeni je juče oko podneva sam došao u policijsku stanicu i prijavio da je ranije tog jutra ubio majku.

Policijska patrola izašla je na lice mesta, gde je zatekla beživotno telo starice. Prema navodima iz istrage, sumnja se da je P. V. majci najpre zadao više udaraca građevinskim čekićem, a potom je uzeo kuhinjski nož.

Nakon zločina, kako se sumnja, zaključao je kuću i pešice otišao u policiju.

Prema nezvaničnim informacijama, alkotestiranjem je utvrđeno da u trenutku predaje nije imao alkohola u krvi. Takođe, prema dosadašnjim saznanjima, ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici, niti je osumnjičeni evidentiran kao pacijent psihijatrijske službe.

Motiv zločina za sada nije poznat i trebalo bi da bude utvrđen tokom daljeg postupka.