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Vatrogasno-spasilački bataljon Novi Sad dobio je novo komandno-logističko vozilo, namenjeno efikasnijem rukovođenju i koordinaciji složenih intervencija u vanrednim situacijama.

Vozilo je opremljeno savremenim komunikacionim i informatičkim sistemima, komandno-operativnim centrom, kao i prostorom za smeštaj izolacionih aparata i druge neophodne opreme. Omogućiće bolju koordinaciju angažovanih snaga, brži protok informacija i pouzdaniju logističku podršku vatrogascima-spasiocima na terenu.

Nabavku vozila, vrednu 30,96 miliona dinara sa PDV-om, finansirao je Grad Novi Sad, u okviru Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2025. godinu, čija je realizacija nastavljena i u 2026. godini.

Podrška Grada Novog Sada, uz angažovanje gradonačelnika Žarka Mićina, doprinosi unapređenju uslova za rad vatrogasaca-spasilaca.

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