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Osuđenici iz sedam kazneno-popravnih zavoda učestvuju danas na Šestom svetskom prvenstvu u onlajn šahu za lica lišena slobode na kojem su osuđenici Kazneno-popravnog zavoda u Nišu prošle godine osvojili četvrto mesto.

Na takmičenju učestvuju štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, osuđenice KPZ za žene u Požarevcu, kao i osuđenici iz najvećih zvoda u zemlji - KPZ Sremska Mitrovica, KPZ Požarevac (Zabela), KPZ Niš, KPZ Beograd i KPZ Beograd (Padinska skela).

1/7 Vidi galeriju Osuđenici učestvuju u takmičenju u onlajn šahu Foto: UIKS

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić izjavio je da su osuđenici tokom cele godine aktivni u radu šahovskih sekcija koje organizuju turnire u okviru zavoda i na nivou celog sistema izvršenja krivičnih sankcija.

- Osuđenici iz Srbije se ove godine takmiče u konkurenciji sa još 139 timova iz 56 država i samo taj podatak dovoljno govori koliko je takmičenje zahtevno za svaku ekipu - naveo je Jandrić.

Mile Jandrić Foto: UIKS

On je podsetio da su osuđenici KPZ u Nišu prošle godine osvojili visoko četvrto mesto tokom trodnevnog takmičenja, ističući da je taj rezultat nagrada za rad cele šahovske sekcije u tom zavodu.

- U pitanju je zahtevno takmičenje koje iziskuje višemesečne pripreme, ali zato i pobede ne izostaju poput velikog uspeha osuđenika KPZ Beograd (Padinska skela) koji su u maju, drugu godinu za redom, osvojili prvo mesto na Evropskom prvenstvu za lica lišenaslobode - naglasio je Jandrić.

Direktor Uprave je podsetio da se u zavodima organizuju kulturne, umetničke i sportske sekcije u cilju afirmisanja zdravih životnih veština i navika kod osuđenih lica i njihovog lakšeg ponovnog uključivanja u zajednicu.