OSUĐENICI IZ SRBIJE SE TAKMIČE U KONKURENCIJI SA JOŠ 139 TIMOVA: Održava se Šesto svetsko prvenstvo u onlajn šahu (foto)
- Osuđenici iz sedam kazneno-popravnih zavoda iz Srbije danas igraju na Šestom svetskom prvenstvu u onlajn šahu za lica lišena slobode.
- Srpski timovi su u konkurenciji sa još 139 ekipa iz 56 država, a Niš je prošle godine osvojio četvrto mesto.
- Učešće traje od prvog turnira 2021. godine, u okviru projekta 'Šah za slobodu'.
Osuđenici iz sedam kazneno-popravnih zavoda učestvuju danas na Šestom svetskom prvenstvu u onlajn šahu za lica lišena slobode na kojem su osuđenici Kazneno-popravnog zavoda u Nišu prošle godine osvojili četvrto mesto.
Na takmičenju učestvuju štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, osuđenice KPZ za žene u Požarevcu, kao i osuđenici iz najvećih zvoda u zemlji - KPZ Sremska Mitrovica, KPZ Požarevac (Zabela), KPZ Niš, KPZ Beograd i KPZ Beograd (Padinska skela).
Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić izjavio je da su osuđenici tokom cele godine aktivni u radu šahovskih sekcija koje organizuju turnire u okviru zavoda i na nivou celog sistema izvršenja krivičnih sankcija.
- Osuđenici iz Srbije se ove godine takmiče u konkurenciji sa još 139 timova iz 56 država i samo taj podatak dovoljno govori koliko je takmičenje zahtevno za svaku ekipu - naveo je Jandrić.
On je podsetio da su osuđenici KPZ u Nišu prošle godine osvojili visoko četvrto mesto tokom trodnevnog takmičenja, ističući da je taj rezultat nagrada za rad cele šahovske sekcije u tom zavodu.
- U pitanju je zahtevno takmičenje koje iziskuje višemesečne pripreme, ali zato i pobede ne izostaju poput velikog uspeha osuđenika KPZ Beograd (Padinska skela) koji su u maju, drugu godinu za redom, osvojili prvo mesto na Evropskom prvenstvu za lica lišenaslobode - naglasio je Jandrić.
Direktor Uprave je podsetio da se u zavodima organizuju kulturne, umetničke i sportske sekcije u cilju afirmisanja zdravih životnih veština i navika kod osuđenih lica i njihovog lakšeg ponovnog uključivanja u zajednicu.
Kazneno-popravne ustanove iz Srbije uzimaju učešće na Svetskom prvenstvu u onlajn šahu još od prvog turnira 2021. godine koji je pokrenut na inicijativu bivšeg svetskog prvaka u šahu Anatolija Karpova u saradnji sa Svetskom šahovskom fedracijom u okviru projekta „Šah za slobodu“.