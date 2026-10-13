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VLADIMIR VULETIĆ NAĐEN MRTAV: Profesor se danima nije javljao na telefon, zatečen u sauni
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Bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić (48) pronađen je mrtav u svom stanu, potvrđeno je Kuriru.
Telo ne nađeno juče, u sauni njegovog stana, nakon što se danima nije javljao na telefon.
Vladimir Vuletić Foto: Marko Karović
Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policijske patrole. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt, dok je policija obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok smrti.
Telo će biti poslato na obdukciju.
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