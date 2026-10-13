- Postoje osnovi sumnje da je Jovan M. 10. oktobra oko 22:30 časova upravljao automobilom marke “škoda“, te je prilikom izlaska na autoput za Zagreb udario u automobil “mazda”, u predelu desnog retrovizora, kojim vozilom je upravljao V.Đ, dok se na mestu suvozača nalazio oštećeni N.P. Nakon toga Jovan M. je nastavio da se udaljava vozilom sa lica mesta, dok su V.Đ. i N.P. vozilom krenuli da ga prate, te kada se “škoda” zastavila suvozač iz “mazde”, oštećeni N.P, prišao je tom vozilu i otvorio vozačeva vrata - navodi se u saopštenju i dodaje da je u tom trenutku, kako se sumnja, Jovan M. ubo u predelu grudi N. P., usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život.