POKUŠAO DA UBIJE ČOVEKA ZBOG "ČUKANJA" U ZEMUNU: Odvalio retrovizor na "mazdi" pa potegao nož na suvozača
- Jovan M. (21) saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je posle saobraćajnog incidenta u Zemunu pokušao da ubije N.P.
- Prema navodima tužilaštva, nakon udara u 'mazdu' i rasprave, osumnjičeni je nožem ubo oštećenog u grudi i naneo mu teške, po život opasne povrede.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan M. (21) zbog sumnje da je 10. oktobra na teritoriji Zemuna, nakon saobraćajnog incidenta pokušao da ubije oštećenog N.P.
- Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela - saopšteno je iz tužilaštva.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Jovanu M. oredi pritvor da ne bi uticao na svedoke.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju.
- Postoje osnovi sumnje da je Jovan M. 10. oktobra oko 22:30 časova upravljao automobilom marke “škoda“, te je prilikom izlaska na autoput za Zagreb udario u automobil “mazda”, u predelu desnog retrovizora, kojim vozilom je upravljao V.Đ, dok se na mestu suvozača nalazio oštećeni N.P. Nakon toga Jovan M. je nastavio da se udaljava vozilom sa lica mesta, dok su V.Đ. i N.P. vozilom krenuli da ga prate, te kada se “škoda” zastavila suvozač iz “mazde”, oštećeni N.P, prišao je tom vozilu i otvorio vozačeva vrata - navodi se u saopštenju i dodaje da je u tom trenutku, kako se sumnja, Jovan M. ubo u predelu grudi N. P., usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život.