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Vladimir Vuletić (48), bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, pronađen je mrtav u svom stanu, potvrđeno je Kuriru.

Kako se saznaje, telo je nađeno juče u sauni njegovog stana, nakon što se danima nije javljao na telefon.

Okolnosti smrti još uvek nisu poznate.

Pronašli ga studenti

Prema dostupnim informacijama, četvorica mladića L. M. (21), N. M. (25), A. P. (22) i D. P. (22) došla su do stana profesora nakon što im se tri dana nije javljao na telefon.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Vuletić Foto: ATAIMAGES, Marko Karović

Mladići su policijskim službenicima, koji su ubrzo stigli na lice mesta, izjavili da su imali ključ od Vuletićevog stana. Nakon što su ušli u stan i popeli se na sprat na kojem se nalazi sauna, primetili su da su vrata prostorije zaključana sa unutrašnje strane ili zaglavljena, piše "Informer".

Poslednji video profesora Vladimira Vuletića

Poslednji video je okačio na mreži X, koji možete pogledati u nastavku: