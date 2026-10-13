EVO KO JE PRONAŠAO VLADIMIRA VULETIĆA U STANU Profesor i bivši potpredsednik Partizana zatečen u sauni: Danima se NJIMA nije javljao na telefon!
- Vladimir Vuletić, bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, pronađen je mrtav u svom stanu. Telo je nađeno juče u sauni, nakon što se danima nije javljao na telefon.
- Okolnosti smrti još nisu poznate, a policija je izašla na lice mesta nakon što su ga pronašli studenti koji su došli do stana.
Vladimir Vuletić (48), bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, pronađen je mrtav u svom stanu, potvrđeno je Kuriru.
Kako se saznaje, telo je nađeno juče u sauni njegovog stana, nakon što se danima nije javljao na telefon.
Okolnosti smrti još uvek nisu poznate.
Pronašli ga studenti
Prema dostupnim informacijama, četvorica mladića L. M. (21), N. M. (25), A. P. (22) i D. P. (22) došla su do stana profesora nakon što im se tri dana nije javljao na telefon.
Mladići su policijskim službenicima, koji su ubrzo stigli na lice mesta, izjavili da su imali ključ od Vuletićevog stana. Nakon što su ušli u stan i popeli se na sprat na kojem se nalazi sauna, primetili su da su vrata prostorije zaključana sa unutrašnje strane ili zaglavljena, piše "Informer".
Poslednji video profesora Vladimira Vuletića
Poslednji video je okačio na mreži X, koji možete pogledati u nastavku:
Kurir.rs